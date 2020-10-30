В Житомирской области пенсионерка ушла в лес собирать грибы и пропала

Полиция разыскивает 68-летнюю жительницу Житомирщины, которая 28 октября ушла в лес собирать грибы и до сих пор не вернулась домой. Об этом 30 октября сообщила полиция Житомирской области.
Приметы пропавшей
"Правоохранители разыскивают Тычину Франкию Людвиковну, 1952 года рождения. Пенсионерка проживает в с. Ивановка Хорошевского района. По имеющейся информации, она 28 октября пошла в лес собирать грибы", - сообщили в ГУНП.
: рост около 170 см, волосы средней длины, русые, глаза карие. На голове у нее шрам от травмы.
Женщина может быть дезориентирована.
"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Франкии Тычины, сообщите об этом по телефонам (04145) 3-21-02, 096-812-79-51 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
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