Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 30.10.2020    15:19:17
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 30 » 10:30:49

В Житомирской области пенсионерка ушла в лес собирать грибы и пропала

Сегодня, 10:46:49 442 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области пенсионерка ушла в лес собирать грибы и пропала

 Полиция разыскивает 68-летнюю жительницу Житомирщины, которая 28 октября ушла в лес собирать грибы и до сих пор не вернулась домой. Об этом 30 октября сообщила полиция Житомирской области.
 

"Правоохранители разыскивают Тычину Франкию Людвиковну, 1952 года рождения. Пенсионерка проживает в с. Ивановка Хорошевского района. По имеющейся информации, она 28 октября пошла в лес собирать грибы", - сообщили в ГУНП.


Приметы пропавшей: рост около 170 см, волосы средней длины, русые, глаза карие. На голове у нее шрам от травмы.

Женщина может быть дезориентирована.

"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Франкии Тычины, сообщите об этом по телефонам (04145) 3-21-02, 096-812-79-51 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.

Тэги: розыск, заблудилась, грибы, Житомирщина
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus