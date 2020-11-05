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Ушла за грибами в лес: на Житомирщине разыскивают 83-летнюю женщину

Сегодня, 13:27:51 304 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушла за грибами в лес: на Житомирщине разыскивают 83-летнюю женщину

 В Житомирской области объявлен розыск 83-летней Лемберг Евгении Ивановны. По имеющейся информации, она 4 ноября около 16:00 ушла из дома в лес за грибами и не вернулась.

Женщина проживает в пгт Гришковцы Бердичевского района. Была одета: в плащевое пальто и калоши.

Ее приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы седые, средней длины.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Лемберг Евгении, сообщите об этом по телефонам (04143) 2-11-02 или "102" или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.

Как сообщал "Журнал Житомира", ранее на Житомирщине разыскали 89-летнюю женщину.



Тэги: розыск, лес, грибы, Житомирщина
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