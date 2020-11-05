Ушла за грибами в лес: на Житомирщине разыскивают 83-летнюю женщину

В Житомирской области объявлен розыск 83-летней Лемберг Евгении Ивановны. По имеющейся информации, она 4 ноября около 16:00 ушла из дома в лес за грибами и не вернулась.
Женщина проживает в пгт Гришковцы Бердичевского района. Была одета
: в плащевое пальто и калоши.
Ее приметы
: рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы седые, средней длины.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Лемберг Евгении, сообщите об этом по телефонам (04143) 2-11-02 или "102" или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
, - призывают правоохранители.
Как сообщал "Журнал Житомира
", ранее на Житомирщине разыскали 89-летнюю женщину
.