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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 12 » 17:41:09

Собирал грибы с мамой: в лесу на Житомирщине потерялся 13-летний мальчик

Сегодня, 17:44:09 721 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Собирал грибы с мамой: в лесу на Житомирщине потерялся 13-летний мальчик

 В Житомирской области во время сбора грибов в лесу потерялся 13-летний мальчик. Инцидент произошел на выходных в Новоград-Волынском районе.

Как стало известно "Журналу Житомира", ребенка разыскивали сотрудники полиции, кинологи, местные жители и лесники.
 

"В полицию обратилась мама мальчика и рассказала, что во время сбора грибов потерялся ее сын. Самостоятельно разыскать она его не смогла. По тревоге были подняты работники местной полиции, направлен кинолог с розыскной собакой. Также к поискам присоединились местные жители и лесники. К счастью через некоторое время парень нашелся", - сообщили в полиции.


Оказалось, что мальчик пересек лесной массив и вышел с другой стороны в соседнее село. Там его увидели местные жители и подвезли домой на автомобиле.

Полисмены говорят, что парень пешком преодолел около 15 км.
Тэги: грибы, лес, потерялся, Житомирщина
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 19:56:42, Сегодня [Материал]
0

Собирал грибы с мамой: в лесу на Житомирщине потерялся 13-летний мальчик ... зато грибы остались)))
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