Собирал грибы с мамой: в лесу на Житомирщине потерялся 13-летний мальчик

В Житомирской области во время сбора грибов в лесу потерялся 13-летний мальчик. Инцидент произошел на выходных в Новоград-Волынском районе.
Как стало известно "Журналу Житомира
", ребенка разыскивали сотрудники полиции, кинологи, местные жители и лесники.
"В полицию обратилась мама мальчика и рассказала, что во время сбора грибов потерялся ее сын. Самостоятельно разыскать она его не смогла. По тревоге были подняты работники местной полиции, направлен кинолог с розыскной собакой. Также к поискам присоединились местные жители и лесники. К счастью через некоторое время парень нашелся", - сообщили в полиции.
Оказалось, что мальчик пересек лесной массив и вышел с другой стороны в соседнее село. Там его увидели местные жители и подвезли домой на автомобиле.
Полисмены говорят, что парень пешком преодолел около 15 км.