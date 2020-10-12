Собирал грибы с мамой: в лесу на Житомирщине потерялся 13-летний мальчик

"В полицию обратилась мама мальчика и рассказала, что во время сбора грибов потерялся ее сын. Самостоятельно разыскать она его не смогла. По тревоге были подняты работники местной полиции, направлен кинолог с розыскной собакой. Также к поискам присоединились местные жители и лесники. К счастью через некоторое время парень нашелся", - сообщили в полиции.