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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 21 » 13:38:02

Водоканал на Житомирщине загрязнял Тетерев сточными водами

Сегодня, 13:38:02 372 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал на Житомирщине загрязнял Тетерев сточными водами

 Государственная экологическая инспекция провела внеплановую проверку МКП "Водоканал" города Коростышев и выявила нарушения. Как сообщили в инспекции, предприятие входит в ТОП-500 загрязнителей водных объектов Украины.

"Во время проверки установлено, что в течение 2020 года предприятием осуществлялся сброс обратных вод в водный объект (р. Тетерев) с показателями, превышавшими утвержденные нормативы ГДС", - говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Полесского округа. 

Установлено, что коростышевский водоканал сбросил в Тетерев 287 000 кубических метров сточных вод, которые были недостаточно очищены.

За выявленные нарушения ответственные лица предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Начислена и предъявлена для добровольного возмещения претензия в сумме 366 тыс. 116 грн. 

"Своими действиями, коммунальное предприятие нарушило требования статей 44, 49, 70 Водного кодекса Украины, а потому в соответствии статьи 111 Водного кодекса Украины, обязано в месячный срок возместить убытки, причиненные государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства. В случае отказа от добровольной уплаты, государственной экологической инспекцией Полесского округа будут осуществлены мероприятия по предъявлению иска в Хозяйственный суд Житомирской области", - добавили экологи.
Тэги: загрязнение, водоканал, Житомирщина
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