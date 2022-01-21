Водоканал на Житомирщине загрязнял Тетерев сточными водами

Государственная экологическая инспекция провела внеплановую проверку МКП "Водоканал" города Коростышев и выявила нарушения. Как сообщили в инспекции, предприятие входит в ТОП-500 загрязнителей водных объектов Украины.
"Во время проверки установлено, что в течение 2020 года предприятием осуществлялся сброс обратных вод в водный объект (р. Тетерев) с показателями, превышавшими утвержденные нормативы ГДС"
, - говорится в сообщении
Государственной экологической инспекции Полесского округа.
Установлено, что коростышевский водоканал сбросил в Тетерев 287 000 кубических метров сточных вод, которые были недостаточно очищены.
За выявленные нарушения ответственные лица предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Начислена и предъявлена для добровольного возмещения претензия в сумме 366 тыс. 116 грн.
"Своими действиями, коммунальное предприятие нарушило требования статей 44, 49, 70 Водного кодекса Украины, а потому в соответствии статьи 111 Водного кодекса Украины, обязано в месячный срок возместить убытки, причиненные государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства. В случае отказа от добровольной уплаты, государственной экологической инспекцией Полесского округа будут осуществлены мероприятия по предъявлению иска в Хозяйственный суд Житомирской области"
, - добавили экологи.