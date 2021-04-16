Силовики проверяют стратегические объекты Житомирщины на готовность к терактам

На Житомирщине силовики начали комплексную проверку готовности стратегически важных объектов к возможным террористическим атакам. В мероприятиях принимают участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Военной службы правопорядка, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.
Об этом 16 апреля сообщила пресс-группа Службы безопасности Украины в Житомирской области.
"Главными задачами является проверка эффективности наработанных алгоритмов защиты объектов повышенной опасности и ключевых государственных объектов, стратегически важных объектов критической инфраструктуры, электроэнергетики и транспортной системы, военных объектов и тому подобное. Тренировочные мероприятия проходят в условиях максимально приближенных к реальным и с соблюдением прав и свобод граждан, а также в рамках действующего законодательства. Особое внимание обращается на слаженность действий привлеченных структур при охране государственной границы и контрразведывательном прикрытии приграничных районов региона", - информирует СБУ.
Вместе с тем, в отдельных районах Житомирщины возможно временное введение ограничительных мер.
СБУ обращается к жителям и гостям региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.