Силовики проверяют стратегические объекты Житомирщины на готовность к терактам

"Главными задачами является проверка эффективности наработанных алгоритмов защиты объектов повышенной опасности и ключевых государственных объектов, стратегически важных объектов критической инфраструктуры, электроэнергетики и транспортной системы, военных объектов и тому подобное. Тренировочные мероприятия проходят в условиях максимально приближенных к реальным и с соблюдением прав и свобод граждан, а также в рамках действующего законодательства. Особое внимание обращается на слаженность действий привлеченных структур при охране государственной границы и контрразведывательном прикрытии приграничных районов региона", - информирует СБУ.