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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 16 » 12:14:41

Силовики проверяют стратегические объекты Житомирщины на готовность к терактам

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Силовики проверяют стратегические объекты Житомирщины на готовность к терактам

 На Житомирщине силовики начали комплексную проверку готовности стратегически важных объектов к возможным террористическим атакам. В мероприятиях принимают участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Военной службы правопорядка, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Об этом 16 апреля сообщила пресс-группа Службы безопасности Украины в Житомирской области.
 

"Главными задачами является проверка эффективности наработанных алгоритмов защиты объектов повышенной опасности и ключевых государственных объектов, стратегически важных объектов критической инфраструктуры, электроэнергетики и транспортной системы, военных объектов и тому подобное. Тренировочные мероприятия проходят в условиях максимально приближенных к реальным и с соблюдением прав и свобод граждан, а также в рамках действующего законодательства. Особое внимание обращается на слаженность действий привлеченных структур при охране государственной границы и контрразведывательном прикрытии приграничных районов региона", - информирует СБУ.


Вместе с тем, в отдельных районах Житомирщины возможно временное введение ограничительных мер.

СБУ обращается к жителям и гостям региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. 
Тэги: СБУ, учения, Житомирщина, проверка, силовики
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