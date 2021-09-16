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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 16 » 12:55:52

СБУ ловила на Житомирщине «диверсионно-разведывательную группу», которая пыталась «подорвать» военную базу. ФОТО

Сегодня, 12:55:52 756 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ ловила на Житомирщине «диверсионно-разведывательную группу», которая пыталась «подорвать» военную базу. ФОТО

 СБУ провела антитеррористические учения в приграничных районах Житомирской области. Спецназовцы обезвредили «диверсионно-разведывательную группу», которая планировала совершить взрыв на военной базе и убежать в соседнюю страну, нелегально пересекая государственную границу.

Как сообщает пресс-центр СБ Украины в Житомирской области, по легенде учений, условные диверсанты прибыли в регион с задачей спровоцировать масштабную чрезвычайную ситуацию. Они планировали «подорвать» одну из военных баз артиллерийских боеприпасов с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
 

«Участники учений задержали одного из «диверсантов» при попытке атаковать спецобъект беспилотником с взрывным устройством. БПЛА был успешно «подавлен» системой радиоэлектронной борьбы. Остальные члены «ДРГ» пытались убежать в направлении государственной границы. В результате совместных поисковых мероприятий силовики обезвредили основную группу вооруженных злоумышленников неподалеку от пункта пропуска Выступовичи», - информирует СБУ.


Отмечается, что особенностью тренировок было то, что роль членов ДРГ выполняли спецназовцы. Они имеют высокий уровень огневой и тактической подготовки, которые применяли в ходе учений.

В тренировках приняли участие подразделения региональных управлений СБУ, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, Национальной полиции, представители органов власти и местного самоуправления.

По оценкам координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Житомирской области, участники учений успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз.





























Фото: СБУ
Тэги: учения, Житомирщина, СБУ
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