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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 25 » 13:56:33

В Житомире спасатели помогли женщине с лишним весом попасть в травмпункт

Вчера, 14:17:33 1129 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире спасатели помогли женщине с лишним весом попасть в травмпункт

 В Житомире спасатели помогли медикам транспортировать травмированную женщину в лечебное учреждение. Об этом сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС.

Отмечается, что женщина имеет избыточный вес и медики не могли самостоятельно ее снести с 8-го этажа дома.

"В квартире на восьмом этаже девятиэтажки пожилая женщина с избыточным весом повредила руку и нуждается в госпитализации. Из-за избыточного веса женщине трудно самостоятельно передвигаться, по этой же причине медики также не смогли ее транспортировать к автомобилю", - информирует ГСЧС.

На мягких носилках спасатели снесли ее с 8-го этажа на улицу и положили в автомобиль скорой помощи. После чего вместе с медиками они поехали в больницу и уже там помогли им занести травмированную в травмпункт.
Тэги: Житомир, Женщина, спасатели
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