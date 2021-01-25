В Житомире спасатели помогли женщине с лишним весом попасть в травмпункт

В Житомире спасатели помогли медикам транспортировать травмированную женщину в лечебное учреждение. Об этом сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС.
Отмечается, что женщина имеет избыточный вес и медики не могли самостоятельно ее снести с 8-го этажа дома.
"В квартире на восьмом этаже девятиэтажки пожилая женщина с избыточным весом повредила руку и нуждается в госпитализации. Из-за избыточного веса женщине трудно самостоятельно передвигаться, по этой же причине медики также не смогли ее транспортировать к автомобилю"
, - информирует ГСЧС.
На мягких носилках спасатели снесли ее с 8-го этажа на улицу и положили в автомобиль скорой помощи. После чего вместе с медиками они поехали в больницу и уже там помогли им занести травмированную в травмпункт.