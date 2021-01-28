В Житомире троллейбус с пассажирами попал в ДТП: есть пострадавшие

"Вызов на 102 о ДТП с травмированными на улице Киевской, 93 поступил в 09:45. Водитель автомобиля Volkswagen, гражданин США (фактически проживает в Житомире), при повороте направо с Киевской в ​​улицу Ивана Слёты не предоставил преимущество троллейбусу, которым руководила водитель, 1993 года рождения. Троллейбус ехал по маршруту №2 и двигался прямо в крайней правой полосе. В итоге произошло столкновение двух транспортных средств", - рассказала пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук.