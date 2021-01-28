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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 28 » 13:45:12

В Житомире троллейбус с пассажирами попал в ДТП: есть пострадавшие

Вчера, 13:53:12 1795 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире троллейбус с пассажирами попал в ДТП: есть пострадавшие

 В Житомире 28 января на улице Киевской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием минивэна и троллейбуса.

Возле автовокзала автомобиль Volkswagen не пропустил электротранспорт, в результате произошло их столкновение, передает Житомир инфо.
 

"Вызов на 102 о ДТП с травмированными на улице Киевской, 93 поступил в 09:45. Водитель автомобиля Volkswagen, гражданин США (фактически проживает в Житомире), при повороте направо с Киевской в ​​улицу Ивана Слёты не предоставил преимущество троллейбусу, которым руководила водитель, 1993 года рождения. Троллейбус ехал по маршруту №2 и двигался прямо в крайней правой полосе. В итоге произошло столкновение двух транспортных средств", - рассказала пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук.


В ДТП пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen, 1985 года рождения. По предварительным данным, она получила телесные повреждения средней тяжести.

Патрульные обеспечили охрану места происшествия и следователя следователя по ДТП. 

Напомним, утром 28 января в Житомире произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта: на перекрестке столкнулись маршрутка и микроавтобус

Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, троллейбус, дтп
Комментариев: 2
Тюха
1 Серёжа (Тюха)   • 18:49:27, Вчера [Материал]
0

оо вже тролейбус покоцаний есть один
Tax
2 Игорь (Tax)   • 00:09:08, Сегодня [Материал]
0

Просто кількість мудаків за кермом різко збільшилась от і маємо те що маємо..... Маневр без вказання зміни напрямку руху, зараз це взяли за правило більшість "водіїв"(нажаль безкарно).
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