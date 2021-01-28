В Житомире троллейбус с пассажирами попал в ДТП: есть пострадавшие

В Житомире 28 января на улице Киевской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием минивэна и троллейбуса.
Возле автовокзала автомобиль Volkswagen не пропустил электротранспорт, в результате произошло их столкновение, передает Житомир инфо
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"Вызов на 102 о ДТП с травмированными на улице Киевской, 93 поступил в 09:45. Водитель автомобиля Volkswagen, гражданин США (фактически проживает в Житомире), при повороте направо с Киевской в улицу Ивана Слёты не предоставил преимущество троллейбусу, которым руководила водитель, 1993 года рождения. Троллейбус ехал по маршруту №2 и двигался прямо в крайней правой полосе. В итоге произошло столкновение двух транспортных средств", - рассказала пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук.
В ДТП пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen, 1985 года рождения. По предварительным данным, она получила телесные повреждения средней тяжести.
Патрульные обеспечили охрану места происшествия и следователя следователя по ДТП.
Напомним, утром 28 января в Житомире произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта: на перекрестке столкнулись маршрутка и микроавтобус
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Фото: патрульная полиция