Скандал в Житомире: управляющая компания не отдает документы на дом его жителям, которые создали ОСМД

"Мы решили создать ОСМД, поскольку управляющая компания "Полесье" не справляется с обязанностями. Они вообще ничего не делают в доме. При том что квартплату мы платим. Жители дома уже 5 лет говорят: "Оля, надо что-то делать". Пусть у нас только два подъезда, но мы же можем собирать какие-то деньги и понемногу делать какие-то ремонты. Нам сказали провести собрание - мы их провели и собрали документы. Вот выписка из государственного реестра о том, что мы зарегистрированы как ОСМД", - рассказала инициатор создания ОСМД Ольга Полищук.

"Чтобы у нас в помещениях общего пользования было светло, нам надо заключить договор с РЭСом. Также нужен договор на обслуживание лифтов. Все это возможно только при наличии акта приема-передачи от управляющей компании к ОСМД", - говорит Ольга Полищук.

"Если жители выполнят все требования, мы выдадим им документы, - отвечает Святослав Соломонюк. - Но на сегодняшний день не предоставлены никакие требования и документы, которые подтверждают факт создания ОСМД и того, что люди голосовали за него. Некоторые жильцы дома говорят, что не подписывали никаких документов".

"По этому вопросу мы проводили две или три встречи, но представители этой компании навстречу городскому совету не идут. Сами владельцы могут получать услуги от своего ОСМД, однако будут также получать квитанции и от этой компании", - говорит Игорь Задорожный.