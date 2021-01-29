Скандал в Житомире: управляющая компания не отдает документы на дом его жителям, которые создали ОСМД

Жители многоквартирного дома на Витрука, 12 создали ОСМД, но не могут начать ремонт, потому что управляющая компания отказывается отдать им документы на дом.
Люди говорят, что создали ОСМД, так как компания не справляется с возложенными на нее обязанностями, говорится в сюжете "Суспільне Житомир".
"Мы решили создать ОСМД, поскольку управляющая компания "Полесье" не справляется с обязанностями. Они вообще ничего не делают в доме. При том что квартплату мы платим. Жители дома уже 5 лет говорят: "Оля, надо что-то делать". Пусть у нас только два подъезда, но мы же можем собирать какие-то деньги и понемногу делать какие-то ремонты. Нам сказали провести собрание - мы их провели и собрали документы. Вот выписка из государственного реестра о том, что мы зарегистрированы как ОСМД", - рассказала инициатор создания ОСМД Ольга Полищук.
Один из жителей дома на Витрука, 12 Сергей Ельников показал подвал здания. Краны стояка холодной воды текут, куска канализационной трубы нет - сгнила.
Течет не только в подвале - в доме заливало лифтовую и щитовую, после чего погорели счетчики.
Лифтом жители пользуются только когда солнце или мороз, в дождь поднимаются пешком, потому что лифтовое оборудование намокает и перестает работать.
"Чтобы у нас в помещениях общего пользования было светло, нам надо заключить договор с РЭСом. Также нужен договор на обслуживание лифтов. Все это возможно только при наличии акта приема-передачи от управляющей компании к ОСМД", - говорит Ольга Полищук.
28 января жители многоэтажки пришли к управляющей компании "Полесье", чтобы забрать технический паспорт на дом.
Работница компании Людмила Третьяченко ответила, что с этими вопросами нужно обращаться к руководителю компании, но он пока на больничном.
Журналисты пообщались с адвокатом управляющей компании Святославом Соломонюк. Адвокат говорит, что согласно Закону Украины "Об объединении совладельцев многоквартирных домов" жители имеют право создать ОСМД, но создавать его надо исключительно в рамках закона о регистрации.
"Если жители выполнят все требования, мы выдадим им документы, - отвечает Святослав Соломонюк. - Но на сегодняшний день не предоставлены никакие требования и документы, которые подтверждают факт создания ОСМД и того, что люди голосовали за него. Некоторые жильцы дома говорят, что не подписывали никаких документов".
По словам начальника отдела жилищного хозяйства городского совета Игоря Задорожного, это уже не первый спор.
"По этому вопросу мы проводили две или три встречи, но представители этой компании навстречу городскому совету не идут. Сами владельцы могут получать услуги от своего ОСМД, однако будут также получать квитанции и от этой компании", - говорит Игорь Задорожный.
На вопрос, что делать жильцам дома, чиновник ответил, что ОСМД должно обратиться в Госпродпотребслужбу, поскольку нарушаются их права, как потребителей. Кроме того, жители, по его словам, могут обратиться в суд.