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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 11 » 12:40:08

В Житомире мужчина залез на дерево и пытался совершить самоубийство

Сегодня, 13:20:08 880 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мужчина залез на дерево и пытался совершить самоубийство

 В Житомире правоохранители и бойцы ГСЧС спасли мужчину, который залез на дерево, привязал к ветке веревку и собирался совершить самоубийство. Об инциденте сообщает патрульная полиция Житомирской области.

"ТОРовцы получили вызов "Попытка самоубийства". Заявительница сообщила, что ее муж пытается покончить с жизнью самоубийством - залез на дерево во дворе дома и сидит на ветке с привязанной к ней веревкой на шее", - информирует полиция.

Оперативно прибывшие на вызов, инспекторы заметили мужчину, который находился на дереве на высоте около 9 метров. Патрульные вызвали спасателей с лестницей. Пока ждали бойцов ГСЧС, разговаривали с мужчиной, чтобы он не совершил самоубийства и не упал с дерева.

Когда приехали спасатели, инспектор роты ТОР, с помощью лестницы, залез на дерево, отрезал веревку и помог мужчине спуститься. В дальнейшем полицейские вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. 

Тэги: Житомир, самоубийство
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