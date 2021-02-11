В Житомире мужчина залез на дерево и пытался совершить самоубийство

В Житомире правоохранители и бойцы ГСЧС спасли мужчину, который залез на дерево, привязал к ветке веревку и собирался совершить самоубийство. Об инциденте сообщает патрульная полиция Житомирской области.
"ТОРовцы получили вызов "Попытка самоубийства". Заявительница сообщила, что ее муж пытается покончить с жизнью самоубийством - залез на дерево во дворе дома и сидит на ветке с привязанной к ней веревкой на шее"
, - информирует полиция
.
Оперативно прибывшие на вызов, инспекторы заметили мужчину, который находился на дереве на высоте около 9 метров. Патрульные вызвали спасателей с лестницей. Пока ждали бойцов ГСЧС, разговаривали с мужчиной, чтобы он не совершил самоубийства и не упал с дерева.
Когда приехали спасатели, инспектор роты ТОР, с помощью лестницы, залез на дерево, отрезал веревку и помог мужчине спуститься. В дальнейшем полицейские вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу.