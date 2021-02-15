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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 15 » 11:14:56

Житомирская объездная заблокирована из-за столкновения двух грузовиков

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Житомирская объездная заблокирована из-за столкновения двух грузовиков

 Утром 15 февраля на житомирской объездной произошло столкновение двух грузовиков. В связи с ДТП движение по объездной ограничено.

Об этом "Журналу Житомира" сообщила патрульная полиции Житомирской области.
 

"На 146 километре автодороги Киев - Чоп (М-06) произошло столкновение двух грузовых автомобилей Мercedes-Benz и Volvo FH 500", – информирует полиция.




Один человек получил телесные повреждения, движение автомобилей ограничено в обоих направлениях.

"Рекомендуем осуществить проезд через город", - отмечают правоохранители. 
Тэги: полиция, Житомир, объездная, дтп
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