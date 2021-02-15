Житомирская объездная заблокирована из-за столкновения двух грузовиков

Утром 15 февраля на житомирской объездной произошло столкновение двух грузовиков. В связи с ДТП движение по объездной ограничено.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщила патрульная полиции Житомирской области.
"На 146 километре автодороги Киев - Чоп (М-06) произошло столкновение двух грузовых автомобилей Мercedes-Benz и Volvo FH 500", – информирует полиция.
Один человек получил телесные повреждения, движение автомобилей ограничено в обоих направлениях.
"Рекомендуем осуществить проезд через город"
, - отмечают правоохранители.