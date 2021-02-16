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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 16 » 12:56:00

В одном из общежитий Житомира пенсионерка убила свою гостью

Вчера, 13:03:00 1336 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В одном из общежитий Житомира пенсионерка убила свою гостью

 В Житомире полиция расследует убийство женщины. Событие произошло поздно вечером 15 февраля в одном из общежитий города во время застолья.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"По имеющимся сведениям, в одной из комнат, где проживали 63-летняя житомирянка со своим 35-летним сыном происходило позднее застолья. Его участницей стала 42-летняя знакомая хозяев. Во время употребления спиртного между женщинами возник внезапный конфликт, в ходе которого пожилая женщина ударил гостью ножом", - информируют правоохранители.


Потерпевшая скончалась до приезда медиков и полиции. Причину смерти сейчас устанавливают судебно-медицинские эксперты.

Вместе с тем правоохранители задержали подозреваемую пенсионерку. По действующему законодательству лишение жизни человека наказывается заключением на срок от 7 до 15 лет. 
Тэги: общежитие, ПЕНСИОНЕРКА, убийство, Житомир
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 13:42:48, Вчера [Материал]

о времена, о нравы!
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 13:53:44, Вчера [Материал]

Может ей на зоне будет лучше чем в общаге
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