В одном из общежитий Житомира пенсионерка убила свою гостью

В Житомире полиция расследует убийство женщины. Событие произошло поздно вечером 15 февраля в одном из общежитий города во время застолья.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"По имеющимся сведениям, в одной из комнат, где проживали 63-летняя житомирянка со своим 35-летним сыном происходило позднее застолья. Его участницей стала 42-летняя знакомая хозяев. Во время употребления спиртного между женщинами возник внезапный конфликт, в ходе которого пожилая женщина ударил гостью ножом", - информируют правоохранители.
Потерпевшая скончалась до приезда медиков и полиции. Причину смерти сейчас устанавливают судебно-медицинские эксперты.
Вместе с тем правоохранители задержали подозреваемую пенсионерку. По действующему законодательству лишение жизни человека наказывается заключением на срок от 7 до 15 лет.