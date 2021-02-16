РКГ просить допустити до будинків газівників у селах, котрі залишилися вчора без газу через аварію

- Сьогодні вранці газопровід було випробувано на опресування та перевірено відсутність падіння тиску у системі. Відповідно до заходів безпеки працівники перекрили дворові вводи та провели запуск двох ШРП, відновивши пуск газу по розподільчих газопроводах.



Наразі, працівників Новоград волинського відділення та Чуднівської дільниці Бердичівського відділення запускають домові регулятори тиску, таким чином відновлюють газопостачання населенню.



АТ «Житомиргаз» звертається до мешканців наступних населених пунктів Бартуха, Гремяче, Карвинівка, Лісна Рудня, Станіславівка, Старочуднівська Гута та Ягодинка з проханням забезпечити доступ працівникам АТ «Житомиргаз» до помешкань для оперативного відновлення газопостачання. Нагадуємо, що відновлення газопостачання можливе виключно за присутності споживача, - заявляють у АТ «Житомиргаз».