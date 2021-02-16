РКГ просить допустити до будинків газівників у селах, котрі залишилися вчора без газу через аварію

При проведені будівельних робіт 15 лютого без попереднього погодження з АТ «Житомиргаз», було пошкоджено газопровід високого тиску діаметром 160 мм, в результаті чого без газопостачання залишилися мешканці сіл: Бартуха, Гремяче, Карвинівка, Лісна Рудня, Станіславівка, Старочуднівська Гута та Ягодинка.
Про це повідомляє пресслужба компанії АТ «Житомиргаз». В одночас, хто саме проводив будівельні роботи та спричинив пошкодження газопроводу – у компанії незначили.
Витік газу локалізований, однак населення, що є клієнтом компанії у вказаних селах, все ще без газопостачання.
«Аварійно-відновлювальні робіти виконали бригади Новоград-Волинського та Житомирського відділень. Враховуючи мороз, було прийнято рішення проводити ремонт у нічний час. Фахівці АТ «Житомиргаз» за кілька годин провели розкопку пошкодженого газопроводу, виконали зварювальні роботи та опресували частину розподільної мережі.
- Сьогодні вранці газопровід було випробувано на опресування та перевірено відсутність падіння тиску у системі. Відповідно до заходів безпеки працівники перекрили дворові вводи та провели запуск двох ШРП, відновивши пуск газу по розподільчих газопроводах.
Наразі, працівників Новоград волинського відділення та Чуднівської дільниці Бердичівського відділення запускають домові регулятори тиску, таким чином відновлюють газопостачання населенню.
АТ «Житомиргаз» звертається до мешканців наступних населених пунктів Бартуха, Гремяче, Карвинівка, Лісна Рудня, Станіславівка, Старочуднівська Гута та Ягодинка з проханням забезпечити доступ працівникам АТ «Житомиргаз» до помешкань для оперативного відновлення газопостачання. Нагадуємо, що відновлення газопостачання можливе виключно за присутності споживача, - заявляють у АТ «Житомиргаз».