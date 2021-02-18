За сутки с улиц Житомира вывезли 1200 тонн снега. ФОТО

За минувшие сутки с центральных улиц Житомира вывезли 1200 тонн снега. Об этом 18 февраля сообщил Житомирский городской совет.
Отмечается, что снег вывезли с ул. Покровской (от ул. Киевская до ул. Львовская), ул. Небесной Сотни (от ул. Киевская до площади Житний рынок) и площади Соборной.
Сегодня расчистка и вывоз снега с пешеходных переходов и остановок общественного транспорта продолжится.
Техника будет работать на:
- ул. Большой Бердичевской;
- мосту по ул. Жуйко;
- ул. Покровской (от М. Сциборского до агроколеджа);
- площади Победы, ул. Победы;
- ул. Старовильськой;
- ул. Михайловской;
- ул. Новосеверной;
- ул. Маликова.
Фото: городской совет