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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 18 » 11:26:16

За сутки с улиц Житомира вывезли 1200 тонн снега. ФОТО

Сегодня, 11:37:16 724 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За сутки с улиц Житомира вывезли 1200 тонн снега. ФОТО

 За минувшие сутки с центральных улиц Житомира вывезли 1200 тонн снега. Об этом 18 февраля сообщил Житомирский городской совет.

Отмечается, что снег вывезли с ул. Покровской (от ул. Киевская до ул. Львовская), ул. Небесной Сотни (от ул. Киевская до площади Житний рынок) и площади Соборной.

Сегодня расчистка и вывоз снега с пешеходных переходов и остановок общественного транспорта продолжится.

Техника будет работать на:
 
  • ул. Большой Бердичевской;
  • мосту по ул. Жуйко;
  • ул. Покровской (от М. Сциборского до агроколеджа);
  • площади Победы, ул. Победы;
  • ул. Старовильськой;
  • ул. Михайловской;
  • ул. Новосеверной;
  • ул. Маликова. 







Фото: городской совет
Тэги: уборка улиц, Житомир, снег
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 13:00:11, Сегодня [Материал]

лапша!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:23:37, Сегодня [Материал]

Чтобы Мойсеев и Болейко не украли с вывоза снега деньги ?...
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