На трассе под Житомиром загорелся бензовоз: существовала угроза взрыва

Утром 25 февраля возле села Вересы Житомирского района загорелся бензовоз. Цистерна была пустой, но из-за паров бензина, которые там остались, существовала угроза взрыва.
По информации Управления Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области, до прибытия спасателей свидетели происшествия помогали водителю грузовика потушить пламя.
"Огнем была охвачена часть кабины водителя. Бензовоз был пустой. До прибытия спасателей люди, которые проезжали мимо, немного прибили пламя собственным огнетушителями. Уже в 6:18 бойцы ГСЧС остановили распространение горения, а еще через 20 минут ликвидировали пожар. Они также не допустили распространения пламени на саму цистерну, в результате чего мог бы произойти взрыв", - сообщает ГСЧС.
Огонь уничтожил правое крыло, дверь и пластиковый бампер, от температуры частично повреждена внутренняя облицовка кабины.
Фото: ГСЧС
По словам водителя, ему пришлось заночевать на трассе, потому что ночью он пробил колесо. Под утро мужчина проснулся от сильной жары в кабине. Когда выбежал на улицу, то уже увидел, что горит ее правая часть.
Причина возникновения пожара, а также все обстоятельства устанавливаются специалистами.