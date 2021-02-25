На трассе под Житомиром загорелся бензовоз: существовала угроза взрыва

"Огнем была охвачена часть кабины водителя. Бензовоз был пустой. До прибытия спасателей люди, которые проезжали мимо, немного прибили пламя собственным огнетушителями. Уже в 6:18 бойцы ГСЧС остановили распространение горения, а еще через 20 минут ликвидировали пожар. Они также не допустили распространения пламени на саму цистерну, в результате чего мог бы произойти взрыв", - сообщает ГСЧС.