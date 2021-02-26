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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 26 » 15:32:39

На Житомирщине женщина пошутила, что убила соседа, а правоохранители приехали и обнаружили труп

Сегодня, 15:53:39 786 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине женщина пошутила, что убила соседа, а правоохранители приехали и обнаружили труп

 В Житомирской области полиция расследует обстоятельства убийства мужчины. События разворачивались в поселке Мирополь. Предварительно известно, что между собутыльниками возник внезапный конфликт, в результате которого двое местных жителей до смерти избили другого и попытались скрыть преступление.

О том, что в пгт Мирополь несколько дней назад произошло убийство, правоохранители узнали от местной жительницы. Собственно, женщина сама позвонила в отделение полиции и сообщила, что убила соседа.
 

"Полицейские, прибывшие для проверки этих сведений, застали заявительницу дома нетрезвую и она отказалась от заявлений, списала сказанное на нелепую шутку. Однако полицейские таки посетили соседний двор и выяснили, что хозяин дома не появлялся уже какой-то период времени. Не видали его в последние дни и в селе", - отмечают правоохранители.


Такие обстоятельства вызвали у правоохранителей обоснованные подозрения. Они осмотрели домовладение заявительницы и обнаружили тело мужчины.
 

"О заявителе, ее соседей и круг их общения было известно, что эти крестьяне злоупотребляют спиртным, нигде не работают и ведут асоциальный образ жизни. Учитывая все эти факторы, мы провели обзор в домовладении заявительницы и в закрытом подсобном помещении обнаружили прикрытое одеялом тело 51-летнего мужчины. На нем обнаружены ссадины и другие телесные повреждения, которые, по заключению экспертов, и привели к смерти", - прокомментировал начальник Любарского отделения полиции Андрей Корчевский.


Было установлено, что 23 февраля в доме местных жителей собралась компания для очередного застолья, к нему присоединился и потерпевший. На почве пьянства между тремя мужчинами, среди которых и хозяин дома, возникла внезапная ссора и драка. Старший мужчина получил серьезные телесные повреждения. Его в бессознательном состоянии вынесли в подсобку и заперли.

"Виновников, мужчин в возрасте 40 и 36-ти лет, полицейские задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается дальнейшее досудебное расследование", - сообщает полиция Житомищины.

По действующему законодательству задержанным может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы. 
Тэги: убийство, Житомирщина
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:51:17, Сегодня [Материал]

ведьма
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