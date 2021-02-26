На Житомирщине женщина пошутила, что убила соседа, а правоохранители приехали и обнаружили труп

В Житомирской области полиция расследует обстоятельства убийства мужчины. События разворачивались в поселке Мирополь. Предварительно известно, что между собутыльниками возник внезапный конфликт, в результате которого двое местных жителей до смерти избили другого и попытались скрыть преступление.
О том, что в пгт Мирополь несколько дней назад произошло убийство, правоохранители узнали от местной жительницы. Собственно, женщина сама позвонила в отделение полиции и сообщила, что убила соседа.
"Полицейские, прибывшие для проверки этих сведений, застали заявительницу дома нетрезвую и она отказалась от заявлений, списала сказанное на нелепую шутку. Однако полицейские таки посетили соседний двор и выяснили, что хозяин дома не появлялся уже какой-то период времени. Не видали его в последние дни и в селе", - отмечают правоохранители.
Такие обстоятельства вызвали у правоохранителей обоснованные подозрения. Они осмотрели домовладение заявительницы и обнаружили тело мужчины.
"О заявителе, ее соседей и круг их общения было известно, что эти крестьяне злоупотребляют спиртным, нигде не работают и ведут асоциальный образ жизни. Учитывая все эти факторы, мы провели обзор в домовладении заявительницы и в закрытом подсобном помещении обнаружили прикрытое одеялом тело 51-летнего мужчины. На нем обнаружены ссадины и другие телесные повреждения, которые, по заключению экспертов, и привели к смерти", - прокомментировал начальник Любарского отделения полиции Андрей Корчевский.
Было установлено, что 23 февраля в доме местных жителей собралась компания для очередного застолья, к нему присоединился и потерпевший. На почве пьянства между тремя мужчинами, среди которых и хозяин дома, возникла внезапная ссора и драка. Старший мужчина получил серьезные телесные повреждения. Его в бессознательном состоянии вынесли в подсобку и заперли.
"Виновников, мужчин в возрасте 40 и 36-ти лет, полицейские задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается дальнейшее досудебное расследование"
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По действующему законодательству задержанным может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.