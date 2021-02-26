На Житомирщине женщина пошутила, что убила соседа, а правоохранители приехали и обнаружили труп

"Полицейские, прибывшие для проверки этих сведений, застали заявительницу дома нетрезвую и она отказалась от заявлений, списала сказанное на нелепую шутку. Однако полицейские таки посетили соседний двор и выяснили, что хозяин дома не появлялся уже какой-то период времени. Не видали его в последние дни и в селе", - отмечают правоохранители .

"О заявителе, ее соседей и круг их общения было известно, что эти крестьяне злоупотребляют спиртным, нигде не работают и ведут асоциальный образ жизни. Учитывая все эти факторы, мы провели обзор в домовладении заявительницы и в закрытом подсобном помещении обнаружили прикрытое одеялом тело 51-летнего мужчины. На нем обнаружены ссадины и другие телесные повреждения, которые, по заключению экспертов, и привели к смерти", - прокомментировал начальник Любарского отделения полиции Андрей Корчевский.