Петиція: «Haціoнaльний Kopпyc» пропонує заборонити політичну партію «Опозиційна платформа «За Життя»

"Житомиряни можуть допомогти у боротьбі з п'ятою колоною в Україні. Ветеранське Братерство Житомира від імені ветеранів україно-російської війни та громади міста Житомира, просять депутатів Житомирської міської ради звернутись: до Міністерства Юстиціі України з вимогою заборонити політичну партію «Опозиційна платформа «За Життя»; та звернутися до Верховної Ради України про необхідність прийняття законопроекту "про боротьбу з колабораціоналізмом", який зареєстрували у ВР.
Голова політичної партії «ОПЗЖ», Віктор Медведчук, всупереч українському законодавству і моральним принципам, під час війни неодноразово здійснював публічні поїздки до очільника країни-агресора Володимира Путіна, крім того перебуває з останнім в родинних зв’язках, а саме є кумом Президента Російської Федерації. Риторика представництва партії нагадує риторику «Єдиної Росії» та здається нам колабораційною!
З огляду на наявне, - ми маємо щиру впевненість в тому, що політичний проект «ОПЗЖ» є п’ятою колоною в Україні і діє задля підриву Державності, Суверенітету, Незалежності України і інших принципів Української Конституції.
Законопроект про колабораціонізм є інструмент боротьби з п’ятою колоною в Україні. Нещодавно його зареєстрували у ВР - це спільна робота Haціoнaльнoгo Kopпycy, депутатів Верховної ради та громадськості. В чому суть законопроекту 5144 та як з його допомогою можна буде дотиснути "вату" в Україні – дивіться у відео:
Миколаївська та Черкаська міські ради, за ініціативи Haціoнaльнoгo Kopпycy вже звернулись до Мінюсту з вимогою заборонити політичну партію «Опозиційна платформа «За Життя».
Прийняття Верховною Радою закону про боротьбу з колабораціоналізмом забезпечить безпеку та територіальну цілістність Української держави!"