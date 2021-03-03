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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Март » 3 » 18:56:47

Петиція: «Haціoнaльний Kopпyc» пропонує заборонити політичну партію «Опозиційна платформа «За Життя»   PR  

Вчера, 19:17:58 675 9 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Петиція: «Haціoнaльний Kopпyc» пропонує заборонити політичну партію «Опозиційна платформа «За Життя»

 Заява представників Національного корпусу:

"Житомиряни можуть допомогти у боротьбі з п'ятою колоною в Україні. Ветеранське Братерство Житомира від імені ветеранів україно-російської війни та громади міста Житомира, просять депутатів Житомирської міської ради звернутись: до Міністерства Юстиціі України з вимогою заборонити політичну партію «Опозиційна платформа «За Життя»; та звернутися до Верховної Ради України про необхідність прийняття законопроекту "про боротьбу з колабораціоналізмом", який зареєстрували у ВР.

Підписати петицію житомиряни можуть тут: https://petition.e-dem.ua/zhytomyr/Petition/View/66
Підставою звернення вбачаємо проросійську позицію даного суб‘єкту в умовах війни з Росією.

Голова політичної партії «ОПЗЖ», Віктор Медведчук, всупереч українському законодавству і моральним принципам, під час війни неодноразово здійснював публічні поїздки до очільника країни-агресора Володимира Путіна, крім того перебуває з останнім в родинних зв’язках, а саме є кумом Президента Російської Федерації. Риторика представництва партії нагадує риторику «Єдиної Росії» та здається нам колабораційною!

З огляду на наявне, - ми маємо щиру впевненість в тому, що політичний проект «ОПЗЖ» є п’ятою колоною в Україні і діє задля підриву Державності, Суверенітету, Незалежності України і інших принципів Української Конституції.

Законопроект про колабораціонізм є інструмент боротьби з п’ятою колоною в Україні. Нещодавно його зареєстрували у ВР - це спільна робота Haціoнaльнoгo Kopпycy, депутатів Верховної ради та громадськості. В чому суть законопроекту 5144 та як з його допомогою можна буде дотиснути "вату" в Україні – дивіться у відео: 



Миколаївська та Черкаська міські ради, за ініціативи Haціoнaльнoгo Kopпycy вже звернулись до Мінюсту з вимогою заборонити політичну партію «Опозиційна платформа «За Життя».

Прийняття Верховною Радою закону про боротьбу з колабораціоналізмом забезпечить безпеку та територіальну цілістність Української держави!"

Підписати петицію: https://petition.e-dem.ua/zhytomyr/Petition/View/66

Пресслужба Haціoнaльнoгo Kopпycy



 
Тэги: Нацкорпус, Житомир
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Комментариев: 9
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 19:56:14, Вчера [Материал]

Создайте петицию запретить "Haціoнaльний Kopпyc" - поддержку.
Не подумайте что я голосовал за "Опозиційна платформа" и т.д. я голосовал за "слуг народа"но я разочарован, одни уроды... наверно буду против всех, но толку от этого...
Provocateur
5 Agent Provocateur (Provocateur)   • 21:07:54, Вчера [Материал]

Не розчаровується той, хто не зачаровується.
predi
2 predi (predi)   • 20:11:24, Вчера [Материал]

Вірне рішення.
Але просто заборонити це половина справи!
Потрібно закрити кордони і порушити кримінальні справи проти всіх тих хто в ОПЗЖ і проти тих хто не входить в цю партію, але є агентом путінізму і працює на державу-агресора. Якщо попаде на лаву підсудних медведчук зі своїми колаборантами то тоді пупкін піде на всі поступки і навіть повернення українських земель в обмін на свого відданного йому кума.
Необхідно тиснути на них їх же методами.
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:52:58, Вчера [Материал]

На те не вистачить ресурсу в Україні.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 21:03:33, Вчера [Материал]

ватники поддерживают, где ставить лайк
конфискация майна у "коляборантив" надеюсь предусмотрена?
yello68
6 Константин (yello68)   • 22:03:39, Вчера [Материал]

"Житомиряни можуть допомогти у боротьбі з п'ятою колоною в Україні. Ветеранське Братерство Житомира від імені ветеранів україно-російської війни
SlavaNibiru
7 Святослав (SlavaNibiru)   • 22:30:26, Вчера [Материал]

"Зробимо їх разом"
"Зупинимо їх разом"
Совпадєніє? Не думаю. Враховуючи, як топив НацКорпус проти Пороха під час останніх президентських.
ОЧЕНЬ
8 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 01:02:35, Сегодня [Материал]

В загаловке статьи написанно что это PR ! (Все ясно)
А если по сути , партия с нулевым рейтингом по заданию партии-титаника мочит партию-следующая власть...все предельно понятно !
ОЧЕНЬ
9 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 01:03:40, Сегодня [Материал]

Видящий да увидит , слышащий да услышит , понимающий да поймет...
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