У Житомирі відбувся суд і акція щодо знесення АЗС UPG. ФОТО. ВІДЕО





16 березня відбулось важливе засідання для жителів району Гормолзаводу у господарському обласному суді з позовом по демонтажу незаконної АЗС UPG по вул. Незалежності 29 та повернення території до колишнього стану.За півтори години було розглянуто вступне слово. Наступне засідання по цьому предмету буде 19 березня. Національний корпус прийшов підтримати житомирян, які мають перемогти у відстоюванні своїх прав.

З цим питанням одразу після суду жителі та активісти Нацкорпусу поїхали до міської ради, щоб завітати до чиновників та мера, які, на нашу думку, не виконують свого призначення захищати громаду міста і навіть більше – поширюють наклепи на тих, хто став на захист житомирян. Міського голови на робочому місці не виявилось, тому люди завітали на земельну комісію, де була присутня С. Ольшанська – заступник мера, депутати, голова земельної комісії та директор департаменту містобудування і земельних відносин, - про це повідомляє сайт Нацкорпусу.

Відверто кажучи, ми були шоковані, коли перший заступник Олена Ольшанська не може навіть відповісти на питання, а депутати комісії з питань містобудування та землекористування мовчать як риби. Саме діяльність міської ради і призвела до ситуації з АЗС, але як відповідати, то навіть пропозицій немає.



Повна трансляція доступна тут: https://www.facebook.com/olya555/videos/3804565056286870

Все просто – якби міська рада підтримала позов про демонтаж АЗС UPG, то це було б великим аргументом для рішення суду і приблизило б настання справедливості. В сесійній залі громада також обурювалась, чому директору департаменту містобудування Й. Блажиєвському, який за рішенням суду порушував закон, міська рада дає премії, а не службові розслідування і притягнення до відповідальності.



На щастя, не всі депутати відстоюють свої бізнес інтереси в міській раді і деякі можуть критично мислити! Наприклад, Іван Мартинчук висловив конструктивну пропозицію і депутати проголосували за включення в порядок денний профільної комісії розгляд питання щодо позову про знесення АЗС від міської ради. На ній мають зформувати пропозиції на чергову або позачергову сесію.

Боротьба жителів за свої права увінчується успіхом. Титанічними зусиллями протягом року були встановленні законодавчі рішення на користь громади.



6.12.19 – ДАБІ в Житомирській області зупинила підготовчі та будівельні роботи по будівництву АЗК.

20.12.19 – Держгеокадастр встановив нецільове використання земельної ділянки та передав матеріали до правоохоронних органів та органам житомирської міської ради для того, щоб вжити заходів реагування.

27.12.19 – Господарський суд наклав заборону на проведення будь-яких будівельних робіт на землях загального користування поблизу АЗС, де ті вчиняли незаконні будівельні роботи.

13.02.20 – Житомирським окружним адміністративним судом було скасовано дозвіл на початок будівельних робіт.

Протягом 2020 року – судові інстанції встановили протиправність будівництва цього АЗК, встановили порушення законодавства з боку посадових осіб ЖМР і господарським судом було зобов’язано повернути благоустрій на території до попереднього стану.





Завершуючи акцію, місцеві жителі з Нацкорпусом мирно перекрили на дві години заправку як нагадування про її протиправну діяльність. До речі, багато водіїв, проїжджаючи сигналили, показуючи свою підтримку громаді!

Боротьба жителів за свої права увінчується успіхом. Титанічними зусиллями протягом минулого року були встановленні законодавчі рішення на користь громади. Тобто, судові інстанції встановили протиправність будівництва цього АЗК, встановили порушення законодавства з боку посадових осіб ЖМР і господарським судом було зобов’язано повернути благоустрій на території до попереднього стану.

Чому це важливо для житомирян та міста в цілому?

Бездіяльність представницького органу влади міської ради в данній ситуації, показує її відсутність. Випадки незаконного будівництва набувають масовішого характеру в місті. Також подається приклад вседозволеності для інших суб’єктів господарської діяльності, фізичних осіб у нехтувані правами житомирян.

Як бачимо останнім часом будівництва як гриби – то тут – то там. Сезон після виборів пішов! Навіть бувші нардепи дозволяють собі приходити в подвір’я до житомирян і указувати, що на прикладі Петренка, власника АЗС, можна будуватись де захочеться. Раз за разом люди йдуть перекривати дороги.

ПП «Національний Корпус» спільно із ГО «Громадська оборона» протягом другого року стоять на захисті конституційних прав житомирян: на життя, здоров’я та довкілля; виконують свій конституційний обов’язок – не допустити протиправну діяльність, яка може спричинити фатальні наслідки для життя людей.

Всю ситуацію у сфері містобудівної діяльності, зокрема АЗС UPG беремо під власний нагляд, щоб захищати права та інтереси містян, що звернуться до нас з таким проханням. На прикладі боротьби з даним незаконним будівництвом/об’єктом, ми хочемо показати, що побороти корупцію та нахабність влади можна, але тільки спільними зусиллями!

