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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 4 » 16:56:12

СБУ разоблачила в Житомире сеть подпольных игорных заведений с миллионным теневым оборотом

Сегодня, 17:21:12 366 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ разоблачила в Житомире сеть подпольных игорных заведений с миллионным теневым оборотом

 СБУ заблокировала в Житомире деятельность незаконной группировки, которая создала сеть подпольных игорных заведений. Правоохранители проверяют информацию об использовании части полученной «прибыли» для финансирования терроризма.
 

«По предварительным данным следствия, в состав группы входили шесть жителей областного центра. Дельцы наладили работу нескольких нелегальных залов азартных игр в центре города, которые арендовали через подставных лиц. В игорные заведения клиенты попадали после предоставления предварительной заявки и исключительно по рекомендации «постоянных» посетителей», - информирует пресс-служба СБУ в Житомирской области.




По оперативной информации, ежедневный теневой оборот злоумышленников составлял сотни тысяч гривен. Для легализации полученной «прибыли» они использовали подконтрольные коммерческие структуры.
 

«Во время обысков по адресам подпольных заведений и по месту жительства организаторов и участников группировки правоохранители обнаружили: 48 носителей нелицензионного программного обеспечения, в частности системных блоков компьютеров; сетевое оборудование; банковские карточки и печати подконтрольных фирм, задействованных в теневых схемах; черную бухгалтерию и клиентскую базу; деньги, полученные преступным путем», - информирует спецслужба.


В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.



Фото: СБУ
Тэги: Житомир, СБУ, игорный бизнес
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Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 17:34:50, Сегодня [Материал]

а чего так разоблачать ? идешь по киевской и смотришь.... )))
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