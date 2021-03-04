СБУ разоблачила в Житомире сеть подпольных игорных заведений с миллионным теневым оборотом

«По предварительным данным следствия, в состав группы входили шесть жителей областного центра. Дельцы наладили работу нескольких нелегальных залов азартных игр в центре города, которые арендовали через подставных лиц. В игорные заведения клиенты попадали после предоставления предварительной заявки и исключительно по рекомендации «постоянных» посетителей», - информирует пресс-служба СБУ в Житомирской области.
«Во время обысков по адресам подпольных заведений и по месту жительства организаторов и участников группировки правоохранители обнаружили: 48 носителей нелицензионного программного обеспечения, в частности системных блоков компьютеров; сетевое оборудование; банковские карточки и печати подконтрольных фирм, задействованных в теневых схемах; черную бухгалтерию и клиентскую базу; деньги, полученные преступным путем», - информирует спецслужба.