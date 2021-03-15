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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 15 » 22:59:55

Настоятель Киевской Лавры признался, что отпускал грехи маньяку Оноприенко и не сдал его в милицию

Вчера, 23:23:55 364 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Настоятель Киевской Лавры признался, что отпускал грехи маньяку Оноприенко и не сдал его в милицию

 Настоятель Киево–Печерской лавры Павел, в народе известный как "Паша-Мерседес", сделал громкое признание жене Виктора Медведчука – Оксане Марченко. По словам Павла, он отпускал грехи маньяку Оноприенко Анатолию до того, как его задержали.

Павел не сдал его милиции, потому что считал, что хотел привести маньяка к покаянию. После этого Оноприенко продолжал убивать людей.

Исповедь маньяка

Такую историю Павел рассказал во время интервью Оксане Марченко – жене Медведчука, на которую недавно были наложены санкции. Рассказ вошел в фильм "Паломница".

Настоятель Лавры решил вспомнить моменты собственной жизни, которые он больше всего запомнил.

"Был такой человек, который убил 56 человек. Он уже умер. Он пришел ко мне на исповедь в церковь в Нововолынске и говорит: "Я убил". Я говорю: "Ну, осознай". Он: "Заявляй на меня, иди в милицию". Я говорю: "Я не участковый, чтобы заявлять на вас. Моя цель – привести вас к покаянию", – ответил Павел маньяку.

Он также добавил, что посоветовал Оноприенко не делать больше никому зла, потому что его все-таки поймает милиция.

Имя Анатолия Оноприенко настоятель не называл, но во время этого рассказа в фильме показывают лицо серийного убийцы.

Почему настоятеля Павла называют "Паша-Мерседес"?

Так его прозвали из-за любви к дорогим иномаркам и регулярных нарушений правил дорожного движения.

 

Что больше всего запомнилось Павлу

Также Настоятель Павел отметил, что Оноприенко во время допросов упоминал имя священника.

"И когда он тащил 25-летнюю девушку за дом, держа нож у шеи, и когда его взяли, он сказал на суде: "Настоятель Павел говорил, что если я совершу еще убийства, то попадусь. Вот это мне в жизни запомнилось", – рассказал Павел.
 

Что известно об Анатолии Оноприенко?

Это серийный убийца, уроженец Житомирской области, который, по доказанным эпизодам, убил по меньшей мере 52 человека с 1989 по 1996 годы. Умер в августе 2013 года в житомирской тюрьме, где отбывал пожизненное наказание.
 

Настоятель Киево–Печерской лавры Павел признался, что отпустил грехи маньяку Оноприенко с 37:50
Тэги: УПЦ МП, Оноприенко, маньяк
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