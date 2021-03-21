Акция сторонников Стерненко. Офис президента разрисовали и забросали файерами. ВИДЕО

Сторонники осужденного к семи годам активиста Сергея Стерненко во время акции на Банковой забросали здание Офиса президента файерами и петардами и оставили надписи краской. Об этом сообщает корреспондентка НВ с места события.

Так, протестующие зажгли файеры, а затем забросали ими Офис президента. Также они разбили окна здания ОП, подожгли табличку с надписьюи двери офиса.

Люди облили красной краской территорию и стены Офиса президента и оставили надписи на самом здании: «Аваков — черт», «Лох», «Свободу политзаключенным» и другие.

20 марта под Офисом президента на Банковой проходит новая акция протеста в поддержку Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам и трем месяцам лишения свободы, ее название — Не слышишь? Увидишь.





Цена повреждений — два миллиона гривен

В Офисе президента Украины отреагировали на повреждение фасада здания участниками акции в поддержку Сергея Стерненко. По предварительным оценкам, ущерб составляет почти два миллиона гривен, но сумма может увеличиться. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Там подчеркнули: если не начать отмывать краску, которой разрисовано здание, в течение 72 часов, то сумма убытков может возрасти.

«По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — говорится в заявлении.

В ОП добавили, что первые два этажа здания были построены в конце XIX века, а другие достроены в начале ХХ века. Больше акцию в поддержку активиста в Офисе президента никак не прокомментировали.



Укринформ сообщает, что по состоянию на 10:30 воскресенья, 21 марта, на Банковой ожидают прибытия следователей, поэтому территория возле здания, где видны следы вандализма, частично ограничена для посетителей.



Суд над Стерненко

23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Такой же приговор получил его соратник по Правому сектору Руслан Демчук.

Решение принято по делу 5-летней давности о похищении новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

По версии следствия, 24 апреля 2015 года тогдашний лидер одесской ячейки Правого сектора Стерненко и Демчук были среди угонщиков. Пострадавшего били, пытали, требовали отказаться от депутатского мандата. Щербича отпустили, перед этим якобы украв у него 300 гривен.

Сергей Стерненко причастность к похищению Щербича отрицает. По его словам, дело основывается исключительно на словах Щербича, а приговор был «написан на Банковой».

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко ответил, что решение суда было основано на прямых доказательствах вины подозреваемого.

Стерненко также подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия: в 2018 году на него напали Александр Исайкул и Иван Кузнецов, последний вследствие сопротивления активиста умер от удара ножом. 29 января 2021 года Стерненко отпустили на поруки народного депутата от фракции Голос Романа Лозинского.