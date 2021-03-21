Акция сторонников Стерненко. Офис президента разрисовали и забросали файерами. ВИДЕО

Сторонники осужденного к семи годам активиста Сергея Стерненко во время акции на Банковой забросали здание Офиса президента файерами и петардами и оставили надписи краской. Об этом сообщает корреспондентка НВ с места события.Так, протестующие зажгли файеры, а затем забросали ими Офис президента. Также они разбили окна здания ОП, подожгли табличку с надписью Президент Украины и двери офиса.
Люди облили красной краской территорию и стены Офиса президента и оставили надписи на самом здании: «Аваков — черт», «Лох», «Свободу политзаключенным» и другие.
20 марта под Офисом президента на Банковой проходит новая акция протеста в поддержку Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам и трем месяцам лишения свободы, ее название — Не слышишь? Увидишь.
В Офисе президента Украины отреагировали на повреждение фасада здания участниками акции в поддержку Сергея Стерненко. По предварительным оценкам, ущерб составляет почти два миллиона гривен, но сумма может увеличиться. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Там подчеркнули: если не начать отмывать краску, которой разрисовано здание, в течение 72 часов, то сумма убытков может возрасти.
«По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — говорится в заявлении.
В ОП добавили, что первые два этажа здания были построены в конце XIX века, а другие достроены в начале ХХ века. Больше акцию в поддержку активиста в Офисе президента никак не прокомментировали.
Укринформ сообщает, что по состоянию на 10:30 воскресенья, 21 марта, на Банковой ожидают прибытия следователей, поэтому территория возле здания, где видны следы вандализма, частично ограничена для посетителей.
23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Такой же приговор получил его соратник по Правому сектору Руслан Демчук.
Решение принято по делу 5-летней давности о похищении новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.
По версии следствия, 24 апреля 2015 года тогдашний лидер одесской ячейки Правого сектора Стерненко и Демчук были среди угонщиков. Пострадавшего били, пытали, требовали отказаться от депутатского мандата. Щербича отпустили, перед этим якобы украв у него 300 гривен.
Сергей Стерненко причастность к похищению Щербича отрицает. По его словам, дело основывается исключительно на словах Щербича, а приговор был «написан на Банковой».
Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко ответил, что решение суда было основано на прямых доказательствах вины подозреваемого.
Стерненко также подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия: в 2018 году на него напали Александр Исайкул и Иван Кузнецов, последний вследствие сопротивления активиста умер от удара ножом. 29 января 2021 года Стерненко отпустили на поруки народного депутата от фракции Голос Романа Лозинского.