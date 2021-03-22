Покупайте живые, а не искусственные: в Житомире в поминальные дни запретили продавать пластиковые цветы

Вскоре христиане западного и восточного обряда будут праздновать Пасху, а через неделю настанут поминальные дни. Дискуссии о том, какие цветы - живые или изготовленные из пластика - нести на кладбище в поминальные дни, идут в Украине не один год.
Исполнительный комитет городского совета поддержал экологический тренд и принял решение об организации временных торговых площадок в Житомире для торговли товарами ритуального назначения с запретом торговли искусственными цветами.
"Принято решение "Об организации временных торговых площадок в г. Житомире для торговли товарами ритуального назначения", в котором говорится о согласовании КП "Инспекция по благоустройству г. Житомира" с 1 апреля по 16 мая 2021 года организации временных торговых мест для торговли товарами ритуального назначения с запретом торговли искусственными цветами", – информирует мэрия.
В горсовете уверены, что следует отказаться от искусственной поминальной атрибутики, поскольку пластик биологически не разлагается, а при его сжигании в атмосферу попадают токсины, в том числе и диоксины, которые приводят к возникновению онкологических заболеваний.
"Экологи обеспокоены: практика украшать могилы пластиковыми цветами и венками несет прямую угрозу всему живому. А поэтому не следует тратить средства на цветы, которые впоследствии станут мусором на свалке! Отличная альтернатива – цветы живые, венки из хвои, высаженные в почву растения и сухоцветы. Просим с пониманием отнестись к решению, которое исполнительный комитет принял, видя в искусственных цветах угрозу жизни и здоровью людей", – отмечает Житомирский городской совет.
Власти города также призвали представителей религиозных конфессий приобщиться к проведению разъяснительной работы с жителями общины о вреде окружающей среде от использования и утилизации искусственных цветов.