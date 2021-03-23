На Житомирщине в пограничной зоне задержали грузовики, перевозившие краденный лес

В Житомирской области в пограничной зоне полицейские и пограничники остановили 4 грузовика, в которых перевозили незаконно срубленный лес.
"19 марта инспекторы дежурного наряда быстрого реагирования Овручского отдела полиции совместно с пограничниками во время отработки в лесном массиве, вблизи с. Бирковское Овручской территориальной громады, остановили два автомобиля "Урал" под управлением 32-летнего жителя Ивано-Франковской области и "Камаз", за рулем которого был 48-летний житель Ивано-Франковской"
, - информирует полиция Житомирской области.
В грузовиках мужчины перевозили сосновые бревна. Никаких документов, которые бы указывали на легальность происхождения древесины, они не имели. Поэтому транспортные средства с лесоматериалами были изъяты в отделение полиции.
Еще один случай кражи леса в пограничном районе зафиксировали вечером 22 марта возле поселка Юрово.
"Реализуя заранее предоставленную информацию от оперативных сотрудников пограничным нарядом на одной из автодорог, недалеко от поселка Юрово, были остановлены два транспортных средства марки "ЗИЛ". Во время проверки выяснилось, что грузовики перевозят около 24-х кубов "кругляка" хвойных пород деревьев", - сообщает Госпогранслужба.
Каких-либо документов на груз и право его перевозить у водителей не было. К тому же, ни одно из бревен не имело соответствующую маркировку.
По всем фактам проводятся досудебные расследования. Законодательством кража леса наказывается штрафом от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, ограничением свободы или лишением свободы на срок до 3 лет.