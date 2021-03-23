На Житомирщине в пограничной зоне задержали грузовики, перевозившие краденный лес

"Реализуя заранее предоставленную информацию от оперативных сотрудников пограничным нарядом на одной из автодорог, недалеко от поселка Юрово, были остановлены два транспортных средства марки "ЗИЛ". Во время проверки выяснилось, что грузовики перевозят около 24-х кубов "кругляка" хвойных пород деревьев", - сообщает Госпогранслужба.