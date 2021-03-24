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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Март » 24 » 13:55:03

Весенний призыв: стало известно, сколько житомирян заберут в армию

Вчера, 14:23:03 717 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Весенний призыв: стало известно, сколько житомирян заберут в армию

 В Житомирской области более 600 мужчин подлежат в этом году весеннему призыву в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования.

Как сообщает "Суспільне", ежедневно на медицинские комиссии проходят около 10 призывников из Житомира и района.
 

"В течение апреля, мая и июня будет проведен очередной весенний призыв юношей на срочную военную службу. Службу они будут проходить непосредственно в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины, государственной пограничной службе, а также государственной службе специального транспорта. По призыву плановое задание составляет: по городу Житомир - около 100 юношей, по Житомирскому района в старых административных пределах - около 50 юношей. Служить идут только здоровые ребята", - рассказал военный комиссар Житомирского объединенного военного комиссариата Александр Варивода.


Сейчас большинство парней, которые приходят на комиссию, имеют болезни и нуждаются в дополнительном обследовании.

"Чаще всего, что мы встречаем - это сердечно-сосудистая патология, болезни глаз, хирургическая, ортопедическая патология, неврологическая патология, всего хватает. Мы даем юноше шанс оздоровиться в течение 6-ти месяцев. Затем он повторно появляется, и мы уже принимаем следующее решение", - отмечает руководитель военно-врачебной комиссии Людмила Ореховская.

В военном комиссариате отмечают, что ни один солдат срочной службы не будет отправлен в зону боевых действий.
Тэги: армия, Житомир, призыв
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