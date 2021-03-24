Весенний призыв: стало известно, сколько житомирян заберут в армию

"В течение апреля, мая и июня будет проведен очередной весенний призыв юношей на срочную военную службу. Службу они будут проходить непосредственно в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины, государственной пограничной службе, а также государственной службе специального транспорта. По призыву плановое задание составляет: по городу Житомир - около 100 юношей, по Житомирскому района в старых административных пределах - около 50 юношей. Служить идут только здоровые ребята", - рассказал военный комиссар Житомирского объединенного военного комиссариата Александр Варивода.