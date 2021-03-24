Весенний призыв: стало известно, сколько житомирян заберут в армию

В Житомирской области более 600 мужчин подлежат в этом году весеннему призыву в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования.
Как сообщает "Суспільне", ежедневно на медицинские комиссии проходят около 10 призывников из Житомира и района.
"В течение апреля, мая и июня будет проведен очередной весенний призыв юношей на срочную военную службу. Службу они будут проходить непосредственно в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины, государственной пограничной службе, а также государственной службе специального транспорта. По призыву плановое задание составляет: по городу Житомир - около 100 юношей, по Житомирскому района в старых административных пределах - около 50 юношей. Служить идут только здоровые ребята", - рассказал военный комиссар Житомирского объединенного военного комиссариата Александр Варивода.
Сейчас большинство парней, которые приходят на комиссию, имеют болезни и нуждаются в дополнительном обследовании.
"Чаще всего, что мы встречаем - это сердечно-сосудистая патология, болезни глаз, хирургическая, ортопедическая патология, неврологическая патология, всего хватает. Мы даем юноше шанс оздоровиться в течение 6-ти месяцев. Затем он повторно появляется, и мы уже принимаем следующее решение"
, - отмечает руководитель военно-врачебной комиссии Людмила Ореховская.
В военном комиссариате отмечают, что ни один солдат срочной службы не будет отправлен в зону боевых действий.