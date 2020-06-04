В Житомире начали призывать на срочную службу офицеров запаса

"Призывники пройдут доподготовку в учебных заведениях до трех месяцев. Призывать мы будем около 16 военных специальностей. Из Житомира и Житомирского района мы будем призывать 20 человек. За ними будет полностью сохраняться социальный пакет. Если человек официально трудоустроен, то он будет получать по предыдущему месту работы зарплату, а также будет получать зарплату на той должности офицерского состава, на которой будет служить. Особенностью является то, что в АТО они привлекаться не будут. Целью этого призыва является подготовка высоко обученного резерва. Служить они будут на должностях офицерского состава", - отметил Александр Варивода.