В Житомире начали призывать на срочную службу офицеров запаса

В Житомире начала работу призывная медицинская комиссия по призыву офицеров запаса, которые окончили военные кафедры и состоят на учете в военкомате.
До конца июня на срочную службу призовут 20 офицеров запаса из Житомира и района, которые в течение 18 месяцев будут нести службу в Вооруженных силах Украины, говорится в сюжете "Суспільне Житомир
".
По словам исполняющего обязанности военного комиссара Житомира Александра Вариводы, это служба не по контракту и заставлять призывников подписывать контракт никто не будет.
"Призывники пройдут доподготовку в учебных заведениях до трех месяцев. Призывать мы будем около 16 военных специальностей. Из Житомира и Житомирского района мы будем призывать 20 человек. За ними будет полностью сохраняться социальный пакет. Если человек официально трудоустроен, то он будет получать по предыдущему месту работы зарплату, а также будет получать зарплату на той должности офицерского состава, на которой будет служить. Особенностью является то, что в АТО они привлекаться не будут. Целью этого призыва является подготовка высоко обученного резерва. Служить они будут на должностях офицерского состава", - отметил Александр Варивода.
Призывают офицеров запаса в возрасте до 43 лет, окончивших военные кафедры, имеющие высшее образование, не ниже бакалавра и не проходили военную службу. Около 30 процентов призывников не проходят медицинскую комиссию по состоянию здоровья.
"Если такой призывник, офицер запаса, имеет определенные хронические заболевания, то мы направляем его на дообследование. Если призывник здоров, мы принимаем решение о его пригодности к военной службе. Многие из призывников имеет с них хронических заболеваний и среди них есть пригодны и не пригодны"
, - рассказала Людмила Орешивська, председатель призывной медкомиссии.