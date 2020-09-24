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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Сентябрь » 24 » 09:33:17

7000 жителей Житомира и района подлежат призыву в Вооруженные силы Украины

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7000 жителей Житомира и района подлежат призыву в Вооруженные силы Украины

 7 тысяч жителей Житомира и Житомирского района подлежит осеннему призыву в Вооруженные силы Украины. Медкомиссию на годность к военной службе призывники начали проходить еще в сентябре.

Отправка в войска начнется с 5 октября, информирует "Суспільне".
 

"Подготовительные мероприятия включают в себя изучение личных дел призывников, личное изучение призывников, которые приходят на военно-врачебную комиссию. Призыву подлежит более 7000 призывников из города Житомир и района. Ожидаем, что явка будет на высоком уровне. Медкомиссия продлится до конца декабря, призыв и отправка в армию будет осуществляться с 5 октября", - рассказал заместитель комиссара Житомирского объединенного городского военкомата Олег Андрийчук.


В сентябре медкомиссию на пригодность к службе в Вооруженных силах Украины прошли около 100 призывников.
 

"Призыв начинается с 1 октября, но призывники уже потихоньку приходят. Сейчас есть немало воинов, которые готовы служить в украинской армии. Наши призывники проходят медкомиссию в составе хирурга, врача-невролога, ЛОРа, врача-окулиста, стоматолога, психиатра, дерматолога и терапевта. Сейчас юноши проходят этап обследования. Если приходит призывник и указывает нам на то, что есть какие-то хронические заболевания или появляется к нам со своей историей заболевания, то такого призывника отправляем на дополнительное обследование, консультативные заключения узких специалистов или на заполнение актов семейным врачом. Непригодным у нас на сегодня определили лишь одного призывника", - отметила председатель медицинской комиссии Людмила Ореховская.


Напомним, президент Украины Владимир Зеленский снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет. Однако, призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению).
Тэги: призыв, ВСУ, армия, Житомир
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