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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Октябрь » 12 » 10:40:16

Призыв 2020: в Житомире откроют уголовные производства на уклонистов от службы

Сегодня, 11:18:16 1344 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Призыв 2020: в Житомире откроют уголовные производства на уклонистов от службы

 Житомирский объединенный городской военный комиссариат передал в полицию материалы по призывникам, которые в начале октября, имея на руках повестку, не явились для отправки в армию.

"Если призывник не является на отправку в сборный пункт, это грозит ему возбуждением уголовного дела. Призывнику придется отвечать, если правоохранители докажут, что он имеет повестку и сознательно уклоняется от службы в армии", - рассказал в комментарии "Суспільне" житомирский военный комиссар Александр Варивода.

С 5 по 7 октября уже состоялись первые отправки юношей на срочную службу в ряды Вооруженных Сил Украины. Пять человек, которые имели боевые повестки на руках, не появились в определенное время на сборный пункт.
 

"9 октября документы на пяти уклонистов от служения в армии передали в полицию для открытия уголовного производства по статье 335 Уголовного кодекса Украины", - сказал военный комиссар.


Уклонение от призыва является преступлением, которое наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет.
Тэги: армия, призыв, ВСУ, полиция
Комментариев: 6
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:46:39, Сегодня [Материал]
+2

Все дети депутатов отклонисты. А депутат от Малеванки Мойсеев служба в Армии это для дол.йобов. Он также отклонистт.
Incola
2 Александр (Incola)   • 11:49:31, Сегодня [Материал]
+4

Не думаю что в нашей стране доведут это дело до конца - закончится призыв - и этим кончится... Зато соседу, который уже 4 года на контракте в АТО - носят повестки пачками и грозят уголовным делом за неявку (хотя сами его призывали и оформляли)(((.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:27:27, Сегодня [Материал]
0

в горисполкоме шухер Сухомлин и менты избили женщин. А потом ворвалась толпа народная и всыпали Сухомлину. а Мойсеев не отклонист, а уклонист.
Armen21
4 МАКС (Armen21)   • 14:08:40, Сегодня [Материал]
+2

Добро пожаловать в армию рабочих и крестьян:)
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:53:32, Сегодня [Материал]
+1

Это уже армия капиталистов. Народного и крестьнского в Украине уже нету. Даже землю продали. Поэтому они защищают капитал и капиталистов. А одеваем и кормим солдат простой народ
Atillanta
6 Иванна (Atillanta)   • 22:15:54, Сегодня [Материал]
0

"Если призывник не является на отправку в сборный пункт, это грозит ему возбуждением уголовного дела."
А когда будут возбуждены и доведены до суда уголовные дела против мародёров Свинарчуков (Гладковского-папаши и сына), Порошенка и другой швали?
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