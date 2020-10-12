Призыв 2020: в Житомире откроют уголовные производства на уклонистов от службы

Житомирский объединенный городской военный комиссариат передал в полицию материалы по призывникам, которые в начале октября, имея на руках повестку, не явились для отправки в армию.
"Если призывник не является на отправку в сборный пункт, это грозит ему возбуждением уголовного дела. Призывнику придется отвечать, если правоохранители докажут, что он имеет повестку и сознательно уклоняется от службы в армии"
, - рассказал в комментарии "Суспільне
" житомирский военный комиссар Александр Варивода.
С 5 по 7 октября уже состоялись первые отправки юношей на срочную службу в ряды Вооруженных Сил Украины. Пять человек, которые имели боевые повестки на руках, не появились в определенное время на сборный пункт.
"9 октября документы на пяти уклонистов от служения в армии передали в полицию для открытия уголовного производства по статье 335 Уголовного кодекса Украины", - сказал военный комиссар.
Уклонение от призыва является преступлением, которое наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет.
А когда будут возбуждены и доведены до суда уголовные дела против мародёров Свинарчуков (Гладковского-папаши и сына), Порошенка и другой швали?