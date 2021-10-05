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Осенний призыв-2021: сколько жителей Житомирской области заберут на службу

Сегодня, 12:53:46 192 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Осенний призыв-2021: сколько жителей Житомирской области заберут на службу

 В Житомире в областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прибыли первых 105 призывников. 6 октября они отправятся на службу в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Всего на Житомирщине во время осеннего призыва на срочную службу пойдут 520 мужчин, информирует "Суспільне".
 

"Большинство пойдет служить в Вооруженные силы Украины, но есть призывники, которые будут служить в пограничной службе, Национальной гвардии Украины и Государственной службе специальной транспорта, - говорит Алексей Беланов, заместитель военного комиссара области. - Распределение происходит по экстерриториальным принципом комплектования, то есть все юноши идут на службу за пределами Житомирской области. Отправки начинаются с 6 октября и продлятся до 16 декабря".


Во время нынешнего призыва около 40% мужчин по состоянию здоровья не пригодны для срочной службы.
 

"Процент растет с каждым годом, - рассказал председатель областной военно-врачебной комиссии Иван Швец. - Особенно это касается жителей районов, зараженных радиоактивными отходами после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Чаще всего у юношей проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системой, плоскостопие и остеохондрозы".


В соответствии с Указом Президента, ни один срочник на попадет в зону проведения Операции объединенных сил.
 
Тэги: ВСУ, призыв, армия
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