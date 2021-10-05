Осенний призыв-2021: сколько жителей Житомирской области заберут на службу

"Большинство пойдет служить в Вооруженные силы Украины, но есть призывники, которые будут служить в пограничной службе, Национальной гвардии Украины и Государственной службе специальной транспорта, - говорит Алексей Беланов, заместитель военного комиссара области. - Распределение происходит по экстерриториальным принципом комплектования, то есть все юноши идут на службу за пределами Житомирской области. Отправки начинаются с 6 октября и продлятся до 16 декабря".