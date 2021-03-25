Мэрия Житомира хочет получить разрешение на продажу ненужных Минобороны земельных участков

«В Житомире есть примерно 50-60 таких гектаров, это участки, которые можно спокойно застроить и не влезать во дворы к людям. Их можно продать с аукциона и там строить, а эти средства направить на поддержку участников АТО», - пояснил перед голосованием мэр Сергей Сухомлин.