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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 25 » 13:26:34

Мэрия Житомира хочет получить разрешение на продажу ненужных Минобороны земельных участков

Сегодня, 13:46:34 367 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэрия Житомира хочет получить разрешение на продажу ненужных Минобороны земельных участков

 Житомирский городской совет хочет получить разрешение на продажу земельных участков, которые находятся на балансе Министерства обороны и не используются. Полученные средства будут отдавать участникам АТО.

Соответствующее обращение рассматривали на очередной сессии горсовета 25 марта, передает издание Житомир инфо.

Житомирский городской совет направил в Кабинет министров обращение о возможности продажи земельных участков, которые находятся на балансе Министерства обороны Украины и не используются с целью принятия соответствующих законодательных актов для компенсации в денежном эквиваленте участникам АТО за неполученные земельные участки.
 

«В Житомире есть примерно 50-60 таких гектаров, это участки, которые можно спокойно застроить и не влезать во дворы к людям. Их можно продать с аукциона и там строить, а эти средства направить на поддержку участников АТО», - пояснил перед голосованием мэр Сергей Сухомлин.


Отметим, что соответствующий проект решения сессии на сайте городского совета не обнародовали, вопрос был включен в повестку дня в качестве дополнительного.
 
Военные склады Минобороны на Крошне. Фото: Андрей Морозов
Тэги: земельные участки, Минобороны, горсовет
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