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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 26 » 13:18:53

Обворовывали терминалы и магазины: полиция сообщила подозрение банде преступников

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Обворовывали терминалы и магазины: полиция сообщила подозрение банде преступников

 Следователи житомирской полиции объявили подозрения организованной группе преступников, которые занимались кражей денег с терминалов самообслуживания, сигарет и алкоголя в магазинах на севере области.
 

"Деятельность группировки полицейские разоблачили и прекратили в октябре прошлого года сразу после совершения ими очередной кражи в с. Заречье Овручского района. Как было установлено в ходе предварительного расследования, к каждому преступлению мужчины тщательно готовились. Проверяли наличие в магазинах камер видеонаблюдения, охранных средств, в том числе сигнального оповещения о проникновении и тому подобное. Предусматривали возможные пути бегства и наиболее удачные места для наблюдения за окружающей обстановкой, чтобы избежать разоблачения", - информирует Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.




Организатором группы стал 26-летний житель г. Коростеня, который привлек к преступной деятельности трех товарищей, в возрасте от 20 до 30 лет.

Собрав доказательства преступной деятельности и получив результаты соответствующих экспертных исследований, следователи полиции объявили членам группировки подозрение в совершении уголовных преступлений, а именно: тайное хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в помещение, совершенное повторно, организованной группой.

Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Тэги: банда, кража, преступники
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