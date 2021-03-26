Обворовывали терминалы и магазины: полиция сообщила подозрение банде преступников

Следователи житомирской полиции объявили подозрения организованной группе преступников, которые занимались кражей денег с терминалов самообслуживания, сигарет и алкоголя в магазинах на севере области.
"Деятельность группировки полицейские разоблачили и прекратили в октябре прошлого года сразу после совершения ими очередной кражи в с. Заречье Овручского района. Как было установлено в ходе предварительного расследования, к каждому преступлению мужчины тщательно готовились. Проверяли наличие в магазинах камер видеонаблюдения, охранных средств, в том числе сигнального оповещения о проникновении и тому подобное. Предусматривали возможные пути бегства и наиболее удачные места для наблюдения за окружающей обстановкой, чтобы избежать разоблачения", - информирует Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
Организатором группы стал 26-летний житель г. Коростеня, который привлек к преступной деятельности трех товарищей, в возрасте от 20 до 30 лет.
Собрав доказательства преступной деятельности и получив результаты соответствующих экспертных исследований, следователи полиции объявили членам группировки подозрение в совершении уголовных преступлений, а именно: тайное хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в помещение, совершенное повторно, организованной группой.
Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.