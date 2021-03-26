Обворовывали терминалы и магазины: полиция сообщила подозрение банде преступников

"Деятельность группировки полицейские разоблачили и прекратили в октябре прошлого года сразу после совершения ими очередной кражи в с. Заречье Овручского района. Как было установлено в ходе предварительного расследования, к каждому преступлению мужчины тщательно готовились. Проверяли наличие в магазинах камер видеонаблюдения, охранных средств, в том числе сигнального оповещения о проникновении и тому подобное. Предусматривали возможные пути бегства и наиболее удачные места для наблюдения за окружающей обстановкой, чтобы избежать разоблачения", - информирует Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.