На трассе Житомир – Сквира автомобиль слетел в кювет и перевернулся

Утром 2 апреля на 21 км автодороги Житомир-Сквира в Житомирском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Предварительно, одной из причин ДТП стала мокрая из-за осадков дорога.
"Около 7:55 водитель автомобиля Peugeot, 41-летний житель Винницкой области, двигаясь в сторону г. Житомира, не справился с управлением на мокрой дороге и съехал в кювет, где машина перевернулась"
, - рассказали в полиции Житомирской области.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, предварительно легкой степени. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств.