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На трассе Житомир – Сквира автомобиль слетел в кювет и перевернулся

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На трассе Житомир – Сквира автомобиль слетел в кювет и перевернулся

 Утром 2 апреля на 21 км автодороги Житомир-Сквира в Житомирском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Предварительно, одной из причин ДТП стала мокрая из-за осадков дорога.

"Около 7:55 водитель автомобиля Peugeot, 41-летний житель Винницкой области, двигаясь в сторону г. Житомира, не справился с управлением на мокрой дороге и съехал в кювет, где машина перевернулась", - рассказали в полиции Житомирской области.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, предварительно легкой степени. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств. 
Тэги: дтп, Житомирский район
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