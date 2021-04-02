В Житомире показали космическую систему, которая позволит оперативно выявлять лесные пожары

В Полесском Национальном университете 2 апреля представили космическую систему оповещения о тепловых аномалиях, которая поможет выявлять пожары.
На презентацию в Житомир приехала группа специалистов Государственного космического агентства Украины.
"Космический аппарат обнаруживает пожар в форме пикселей, которые фиксируют повышение температуры на определенной территории, а совершенствование системы позволило уменьшить площадь обнаружения пожаров. Уже создан программный модуль, который позволяет отправить данные о выявленных пожарах главам громад, пожарным, лесникам, правоохранителям и экологам. И, если раньше процесс отправки информации занимал целый час, то сейчас это можно сделать до 30 минут"
, - рассказал председатель облсовета Владимир Федоренко
.
Проект реализуется в рамках функционирования Житомирского регионального инновационно-космического кластера "Полесье". Специалисты планируют максимально сократить время получения информации, чтобы как можно быстрее реагировать на пожары.
Напомним, на территории области в 2020 году было зафиксировано 1619 пожаров на общей площади 43 254 га. Один из масштабных пожаров возник 5 апреля прошлого года
на территории Народичского, Клищивского, Базарского лесничеств на площади почти 7000 га.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в лесах области установили более 50 камер видеонаблюдения
.
Фото: облсовет