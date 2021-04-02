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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Апрель » 2 » 15:51:55

В Житомире показали космическую систему, которая позволит оперативно выявлять лесные пожары

Сегодня, 16:15:55 238 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире показали космическую систему, которая позволит оперативно выявлять лесные пожары

 В Полесском Национальном университете 2 апреля представили космическую систему оповещения о тепловых аномалиях, которая поможет выявлять пожары.

На презентацию в Житомир приехала группа специалистов Государственного космического агентства Украины.

"Космический аппарат обнаруживает пожар в форме пикселей, которые фиксируют повышение температуры на определенной территории, а совершенствование системы позволило уменьшить площадь обнаружения пожаров. Уже создан программный модуль, который позволяет отправить данные о выявленных пожарах главам громад, пожарным, лесникам, правоохранителям и экологам. И, если раньше процесс отправки информации занимал целый час, то сейчас это можно сделать до 30 минут", - рассказал председатель облсовета Владимир Федоренко.

Проект реализуется в рамках функционирования Житомирского регионального инновационно-космического кластера "Полесье". Специалисты планируют максимально сократить время получения информации, чтобы как можно быстрее реагировать на пожары.

Напомним, на территории области в 2020 году было зафиксировано 1619 пожаров на общей площади 43 254 га. Один из масштабных пожаров возник 5 апреля прошлого года на территории Народичского, Клищивского, Базарского лесничеств на площади почти 7000 га.

Как сообщал "Журнал Житомира", в лесах области установили более 50 камер видеонаблюдения.











Фото: облсовет
Тэги: система, лес, ПНУ, пожары
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