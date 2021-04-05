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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 5 » 15:45:02

Один из районов Житомира завтра будет без воды: советуют сделать запасы

Вчера, 15:55:02 3982 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Один из районов Житомира завтра будет без воды: советуют сделать запасы

 Во вторник, 6 апреля, водоканал будет проводить на Богунии ремонтные работы, в результате чего ограничит водоснабжение на проспекте Мира. Об этом 5 апреля предупредило коммунальное предприятие.
 

"Вниманию жителей проспекта Мира! 6.04.2021 с 9:00 в связи с проведением работ по адресу: пр-кт Мира, 6 будет ограничено водоснабжение к вашей улице до выполнения работ", – информирует Житомирводоканал.


Коммунальщики просят сделать необходимый запас воды.

Сегодня водоканал проводит ремонты по адресам:
 
  • пер. 1-й Королёва, 4;
  • пер. Путятинский, 2;
  • ул. Маликова, 11;
  • ул. Зеленая, 24.

Тэги: водоканал, Ремонт, Проспект Мира
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