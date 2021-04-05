Один из районов Житомира завтра будет без воды: советуют сделать запасы

Во вторник, 6 апреля, водоканал будет проводить на Богунии ремонтные работы, в результате чего ограничит водоснабжение на проспекте Мира. Об этом 5 апреля предупредило
коммунальное предприятие.
"Вниманию жителей проспекта Мира! 6.04.2021 с 9:00 в связи с проведением работ по адресу: пр-кт Мира, 6 будет ограничено водоснабжение к вашей улице до выполнения работ", – информирует Житомирводоканал.
Коммунальщики просят сделать необходимый запас воды.
Сегодня водоканал проводит ремонты по адресам:
- пер. 1-й Королёва, 4;
- пер. Путятинский, 2;
- ул. Маликова, 11;
- ул. Зеленая, 24.