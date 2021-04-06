Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 07 Апреля 2021    05:29:43
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 6 » 11:33:26

На окраине Житомира неизвестные подожгли сухую траву: спасатели ликвидировали пожар

Вчера, 11:49:00 675 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На окраине Житомира неизвестные подожгли сухую траву: спасатели ликвидировали пожар

 За прошедшие сутки на территории Житомирской области пожарные ликвидировали 11 возгораний сухой растительности и кустарников. Два пожара произошли на окраине Житомира. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.

"Два пожара сухой растительности на открытой территории за прошедшие сутки ликвидировали житомирские спасатели на окраине областного центра. Там сего огнем уничтожено 3 га сухотравья", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что они предотвратили распространение пламени на расположенный неподалеку гаражный кооператив "Восход".

Также за прошедшие сутки пожарные ликвидировали еще 9 пожаров в экосистемах области на общей площади 18 га. Сухая трава горела в Барановском, Хорошевском, Народичском, Бердичевском, Любарском и дважды в Коростенском и Овручском районах.

Во время всех пожаров никто не пострадал. Обстоятельства данных происшествий устанавливаются специалистами.

Напомним, на Житомирщине во время сжигания сухой травы травмировались трое пенсионеров.

За сжигание сухой травы и листьев предусмотрен штраф от 3060 грн. А вот за поджог, который повлек за собой тяжелые последствия для природы, можно получить 5 лет тюрьмы.

Тэги: пожар, сухая трава, пожарные, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus