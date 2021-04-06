На окраине Житомира неизвестные подожгли сухую траву: спасатели ликвидировали пожар

За прошедшие сутки на территории Житомирской области пожарные ликвидировали 11 возгораний сухой растительности и кустарников. Два пожара произошли на окраине Житомира. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"Два пожара сухой растительности на открытой территории за прошедшие сутки ликвидировали житомирские спасатели на окраине областного центра. Там сего огнем уничтожено 3 га сухотравья"
, - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что они предотвратили распространение пламени на расположенный неподалеку гаражный кооператив "Восход".
Также за прошедшие сутки пожарные ликвидировали еще 9 пожаров в экосистемах области на общей площади 18 га. Сухая трава горела в Барановском, Хорошевском, Народичском, Бердичевском, Любарском и дважды в Коростенском и Овручском районах.
Во время всех пожаров никто не пострадал. Обстоятельства данных происшествий устанавливаются специалистами.
Напомним, на Житомирщине во время сжигания сухой травы травмировались трое пенсионеров
.
За сжигание сухой травы и листьев предусмотрен штраф от 3060 грн. А вот за поджог, который повлек за собой тяжелые последствия для природы, можно получить 5 лет тюрьмы.