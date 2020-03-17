Пожарные ночью тушили мусорную свалку в Житомире

Вечером 16 марта в Житомире произошел масштабный пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Зарево от пожара житомиряне видели в разных районах города.
"На месте происшествия пожарные установили, что происходит горение мусора на общей площади около 200 кв. м. Порывы ветра способствовали распространению пламени"
, - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
В 23:30 пожар был локализован. Долгое время бойцам ГСЧС пришлось проливать водой всю площадь возгорания. В 2:55 пожар удалось ликвидировать.
Огонь уничтожил бытовые отходы на площади 200 кв. м. В ликвидации возгорания привлекалось 15 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.
Утром, 17 марта, на полигоне зарегистрированы новые очаги возгорания поэтому на месте происшествия снова работают пожарные.