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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 17 » 12:10:30

Пожарные ночью тушили мусорную свалку в Житомире

Вчера, 12:33:30 1501 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пожарные ночью тушили мусорную свалку в Житомире

 Вечером 16 марта в Житомире произошел масштабный пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Зарево от пожара житомиряне видели в разных районах города.

"На месте происшествия пожарные установили, что происходит горение мусора на общей площади около 200 кв. м. Порывы ветра способствовали распространению пламени", - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

В 23:30 пожар был локализован. Долгое время бойцам ГСЧС пришлось проливать водой всю площадь возгорания. В 2:55 пожар удалось ликвидировать.

Огонь уничтожил бытовые отходы на площади 200 кв. м. В ликвидации возгорания привлекалось 15 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.

Утром, 17 марта, на полигоне зарегистрированы новые очаги возгорания поэтому на месте происшествия снова работают пожарные.
Тэги: пожарные, пожар, свалка, Житомир
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:22:53, Вчера [Материал]
0

трупы сжигают?
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 21:41:54, Вчера [Материал]
0

Директор катп прячет концы в воду.
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