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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 7 » 16:57:41

Дым накрывает дома: в Житомире снова горит городская свалка. ФОТО

Вчера, 17:26:41 1120 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дым накрывает дома: в Житомире снова горит городская свалка. ФОТО

 В третий раз за последние недели в Житомире горит городская свалка - полигон твердых бытовых отходов на окраине Крошни. Об этом "Журналу Житомира" сообщают местные жители.

От возгорания многометровых мусорных "гор" страдают не только житомиряне, проживающие недалеко от свалки, но и жители многоэтажек. Ветер разносит едкий дым на жилые дома Крошни, Богунии, Маликова.

Поэтому житомиряне в хорошую погоду вынуждены сидеть дома с закрытыми окнами, чтобы не дышать гарью.



На портале электронных петиций к городскому совету зарегистрирована инициатива с требованием упорядочить свалку и прилегающую территорию.

Житомирянка Алёна Добрынская предлагает усилить контроль за доступом к городской свалке и содержанием выбросов; провести ремонт дороги к свалке, что уменьшит разброс мусора из автомобилей; установить дополнительный забор для минимизации распространения мусора на жилые массивы и другие меры, которые улучшат экологию и состояние полигона отходов.

Чтобы поддержать петицию, необходимо пройти по ссылке и проголосовать. Для рассмотрения властями города необходимо собрать 300 подписей.

Тэги: свалка, петиция, Житомир, пожар
Комментариев: 1
RaID
1 Сергій (RaID)   • 18:02:40, Вчера [Материал]
+1

Я ці фото бачив минулого разу майже місяць тому. Для чого вставляти фото з подібних інцедентів, але не конкретно цього? Це лише вводить у оману. Інша б справа якби фото супроводжувалось інформацію що фото зроблене такого то березня.
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