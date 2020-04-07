В третий раз за последние недели в Житомире горит городская свалка - полигон твердых бытовых отходов на окраине Крошни. Об этом "Журналу Житомира
" сообщают местные жители.
От возгорания многометровых мусорных "гор" страдают не только житомиряне, проживающие недалеко от свалки, но и жители многоэтажек. Ветер разносит едкий дым на жилые дома Крошни, Богунии, Маликова.
Поэтому житомиряне в хорошую погоду вынуждены сидеть дома с закрытыми окнами, чтобы не дышать гарью.
На портале электронных петиций к городскому совету зарегистрирована инициатива с требованием упорядочить свалку и прилегающую территорию.
Житомирянка Алёна Добрынская предлагает усилить контроль за доступом к городской свалке и содержанием выбросов; провести ремонт дороги к свалке, что уменьшит разброс мусора из автомобилей; установить дополнительный забор для минимизации распространения мусора на жилые массивы и другие меры, которые улучшат экологию и состояние полигона отходов.
Чтобы поддержать петицию, необходимо пройти по ссылке и проголосовать
. Для рассмотрения властями города необходимо собрать 300 подписей.
Дым накрывает дома: в Житомире снова горит городская свалка. ФОТО