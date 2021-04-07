Из села на Житомирщине вывезли 80 тонн львовского мусора. ФОТО

"Этот процесс контролирует ГСЧС и полиция. Ранее было определено, что в отходах есть примеси ковидного мусора. Хотя когда начали отгружать, то стало понятно, что это мусор (ковидный - ред.) только сверху. В основной массе ковидного мусора в тех отходов нет", - говорит глава громады Виталий Войтко.
"Это были квитанции на оплату счетов за интернет и коммунальные услуги. Я, например, непосредственно туда не заходил - туда заходили люди в спецкостюмах, и уже они извлекали перчатки, интубационные трубки и препараты, которыми лечили ковидних больных. Когда мы собрали людей на протест, сказали им: последствия затронут нас не настолько сильно, как жителей сел, расположенных рядом - Дубище, Дедковцы и дальше вниз по реке. Мусор находится на холме - вода стекает вниз, а в 200 метрах уже река. И все это дерьмо через определенное время достанется рекой в Житомир. Например, если будут дожди и тепло, то оно быстро там будет", - говорит Виталий Дмитрук.