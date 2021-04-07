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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 7 » 08:37:05

Из села на Житомирщине вывезли 80 тонн львовского мусора. ФОТО

Вчера, 08:48:05 1149 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из села на Житомирщине вывезли 80 тонн львовского мусора. ФОТО

 В селе Будичаны Чудновской объединенной громады завершают вывоз львовского мусора, который в конце марта незаконно сбросили на территории бывшего кирпичного завода.

Вывозить мусор начали 2 апреля. Всего убрали почти 80 тонн отходов, сообщает "Суспільне".
 

"Этот процесс контролирует ГСЧС и полиция. Ранее было определено, что в отходах есть примеси ковидного мусора. Хотя когда начали отгружать, то стало понятно, что это мусор (ковидный - ред.) только сверху. В основной массе ковидного мусора в тех отходов нет", - говорит глава громады Виталий Войтко.




Житель села Будичаны Виталий Дмитрук рассказал, что совместно с односельчанами увидел среди мусора квитанции и счета от львовских коммунальных служб, а также медицинские отходы.
 

"Это были квитанции на оплату счетов за интернет и коммунальные услуги. Я, например, непосредственно туда не заходил - туда заходили люди в спецкостюмах, и уже они извлекали перчатки, интубационные трубки и препараты, которыми лечили ковидних больных. Когда мы собрали людей на протест, сказали им: последствия затронут нас не настолько сильно, как жителей сел, расположенных рядом - Дубище, Дедковцы и дальше вниз по реке. Мусор находится на холме - вода стекает вниз, а в 200 метрах уже река. И все это дерьмо через определенное время достанется рекой в ​​Житомир. Например, если будут дожди и тепло, то оно быстро там будет", - говорит Виталий Дмитрук.




Мусор вывозили на полигоны твердых бытовых отходов, в частности на Житомирский.

"Было задействовано, кажется, 3 или 4 полигона. Частями вывозили мусор и на Бердичевский мусорный полигон, и на Житомирский мусорный полигон. Оплачивается по факту, кажется, там. Было около 80 тонн мусора", - прокомментировал нардеп Сергей Кузьминых.

Напомним, в Житомирской области жители села Грозино протестовали против завоза мусора со Львова и блокировали движение на трассе Киев-Ковель.

Фото: Суспільне
Тэги: отходы, Житомирская область, Львовский мусор
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Комментариев: 4
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 09:40:10, Вчера [Материал]

"Мусор вывозили на полигоны твердых бытовых отходов, в частности на Житомирский."
Прикро що не було можливості вивезти його до мерії "європейської столиці" України.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 09:45:24, Вчера [Материал]

кажется вывезли
кажется на полигон
кажется оплачивали
как-то там.....
ELVA
3 Elva (ELVA)   • 12:12:52, Вчера [Материал]

А чому не завезли назад до Львову? та й меру львівському під хату!
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 19:13:13, Вчера [Материал]

СНБО санкции за такое ввело бы на Сухомлина и окружение.
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