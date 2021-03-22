Тонны мусора из Львова сбросили на Житомирщине: среди отходов – шприцы, перчатки и маски. ФОТО

В селе Будичаны Чудновской громады местные жители обнаружили незаконную свалку, на которую свозили мусор со Львовской области. Об этом 22 марта сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
«Сегодня на телефон «Горячей линии» Государственной экологической инспекции Полесского округа поступило обращение от жителей села Будичаны, Житомирского района, которые сообщили о вывозе отходов со Львовской области в их населенный пункт. Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Полесского округа немедленно отреагировали на обращение и с выездом на место установили несанкционированное и самовольное размещение твердых бытовых отходов в непредназначенном для этого месте, при отсутствии разрешительных документов и правоустанавливающих документов на земельный участок, что привело к засорению земель и их возможному загрязнению»
, – говорится в сообщении
.
Отмечается, что среди вывезенных отходов обнаружены квитанции из города Львова, а также медицинские маски, халаты, перчатки и тому подобное.
Фото: Киев Оперативный
Специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля Инспекции провели отбор трех проб почв на площади более 900 кв. м. В дальнейшем будет проведен расчет размеров ущерба причиненного окружающей среде.
На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые в настоящее время устанавливают обстоятельства дела.
Тем временем жители села Будичаны будут осуществлять круглосуточное дежурство, чтобы не допустить самовольный завоз отходов.
Напомним, в Житомирской области жители села Грозино протестовали против завоза мусора со Львова
и блокировали движение на трассе Киев-Ковель.
Фото: экологическая инспекция