На территории Житомирской области хранятся сотни тонн опасных пестицидов: их срочно нужно утилизировать

В Житомирской области хранятся почти 600 тонн запрещенных и непригодных к использованию химических средств защиты растений, которые необходимо утилизировать.
Об этом говорится в обращении Житомирского областного совета к Кабинету Министров о необходимости финансирования работ в сфере обращения с опасными отходами, принятом на сессии, передает Укринформ
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«На территории области сохраняется 598,506 т запрещенных и непригодных к использованию ХСЗР, подлежащих обезвреживанию (утилизации) и большая часть которых находится в крайне неудовлетворительном состоянии», - говорится в обращении.
Как отмечается, до 2015 года опасные отходы вывозили на утилизацию в ЕС, но сейчас этот процесс заблокирован.
Для утилизации средств химзащиты растений Житомирщина требует около 54 млн грн, но таких средств у области нет.
«В Украине есть единственное предприятие - ООО «Эко Нова», которое получило лицензию Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами. Однако действующие мощности предприятия не позволяют утилизировать 598,506 т химических средств защиты растений, которые хранятся в Житомирской области», - говорится в обращении.
Депутаты облсовета просят Кабмин помочь в решении вопроса о финансировании работ по утилизации или внедрению механизма централизованного вывоза опасных отходов за границу.
Как сообщалось, в Коростенском районе во дворе частного дома предприниматель устроил импровизированный склад, где хранятся десятки бочек с химикатами
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