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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 28 » 10:24:11

На территории Житомирской области хранятся сотни тонн опасных пестицидов: их срочно нужно утилизировать

Сегодня, 10:24:11 544 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На территории Житомирской области хранятся сотни тонн опасных пестицидов: их срочно нужно утилизировать

 В Житомирской области хранятся почти 600 тонн запрещенных и непригодных к использованию химических средств защиты растений, которые необходимо утилизировать.

Об этом говорится в обращении Житомирского областного совета к Кабинету Министров о необходимости финансирования работ в сфере обращения с опасными отходами, принятом на сессии, передает Укринформ.
 

«На территории области сохраняется 598,506 т запрещенных и непригодных к использованию ХСЗР, подлежащих обезвреживанию (утилизации) и большая часть которых находится в крайне неудовлетворительном состоянии», - говорится в обращении.


Как отмечается, до 2015 года опасные отходы вывозили на утилизацию в ЕС, но сейчас этот процесс заблокирован.

Для утилизации средств химзащиты растений Житомирщина требует около 54 млн грн, но таких средств у области нет.
 

«В Украине есть единственное предприятие - ООО «Эко Нова», которое получило лицензию Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами. Однако действующие мощности предприятия не позволяют утилизировать 598,506 т химических средств защиты растений, которые хранятся в Житомирской области», - говорится в обращении.


Депутаты облсовета просят Кабмин помочь в решении вопроса о финансировании работ по утилизации или внедрению механизма централизованного вывоза опасных отходов за границу.

Как сообщалось, в Коростенском районе во дворе частного дома предприниматель устроил импровизированный склад, где хранятся десятки бочек с химикатами.
Тэги: Житомирская область, отходы, утилизация, пестициды
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Комментариев: 1
DomA
1 Владимир (DomA)   • 13:09:23, Сегодня [Материал]

Тільки спробуйте привезти щось на утилізацію до Баранівки.
є ризик передчасно утилізуватись разом з авто!)
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