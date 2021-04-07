Житомирянка незаконно ретранслировала телеканалы: заработала почти 300 тыс. грн

В Житомире предпринимательница за полтора года заработала более 280 тыс. грн на незаконной ретрансляции центральных телеканалов. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
По данным следствия, 53-летняя жительница города Житомира, директор частного предприятия, не имея лицензии на такой вид деятельности, ретранслировала местным жителям одного из пригородных сел программы шести центральных телеканалов.
"Подключив желающих через специальное оборудование к телекоммуникационной сети предприятия, предоставила им свободный, без ограничений доступ к просмотру телепрограмм. Абонентскую плату пользователи платили в соответствии с заключенными договорами. Это при том, что исключительные права использовать, разрешать или запрещать другим лицам использование указанных программ принадлежит обществу с ограниченной ответственностью, расположенном в городе Киеве", - отмечают в прокуратуре.
Незаконной деятельностью владельцу прав на трансляцию нанесен материальный ущерб на сумму более 280 тыс. грн.
Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту незаконного распространении программ вещания (ч. 2 ст. 176 УК Украины). Нарушительница раскаялась и уже возместила потерпевшей стороне все материальные убытки.
"Учитывая искреннее раскаяние в содеянном и возмещение материального ущерба в полном объеме, между подозреваемой и потерпевшим заключено соглашение о примирении, которое вместе с обвинительным актом направлено в Житомирский районный суд"
, - добавили в прокуратуре.