Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 08 Апреля 2021    03:08:36
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 7 » 09:59:10

Житомирянка незаконно ретранслировала телеканалы: заработала почти 300 тыс. грн

Вчера, 10:15:38 1399 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирянка незаконно ретранслировала телеканалы: заработала почти 300 тыс. грн

 В Житомире предпринимательница за полтора года заработала более 280 тыс. грн на незаконной ретрансляции центральных телеканалов. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

По данным следствия, 53-летняя жительница города Житомира, директор частного предприятия, не имея лицензии на такой вид деятельности, ретранслировала местным жителям одного из пригородных сел программы шести центральных телеканалов.
 

"Подключив желающих через специальное оборудование к телекоммуникационной сети предприятия, предоставила им свободный, без ограничений доступ к просмотру телепрограмм. Абонентскую плату пользователи платили в соответствии с заключенными договорами. Это при том, что исключительные права использовать, разрешать или запрещать другим лицам использование указанных программ принадлежит обществу с ограниченной ответственностью, расположенном в городе Киеве", - отмечают в прокуратуре.


Незаконной деятельностью владельцу прав на трансляцию нанесен материальный ущерб на сумму более 280 тыс. грн.

Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту незаконного распространении программ вещания (ч. 2 ст. 176 УК Украины). Нарушительница раскаялась и уже возместила потерпевшей стороне все материальные убытки.

"Учитывая искреннее раскаяние в содеянном и возмещение материального ущерба в полном объеме, между подозреваемой и потерпевшим заключено соглашение о примирении, которое вместе с обвинительным актом направлено в Житомирский районный суд", - добавили в прокуратуре.
Тэги: житомирянка, суд, ретрансляция, телеканалы
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus