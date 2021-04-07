Житомирянка незаконно ретранслировала телеканалы: заработала почти 300 тыс. грн

"Подключив желающих через специальное оборудование к телекоммуникационной сети предприятия, предоставила им свободный, без ограничений доступ к просмотру телепрограмм. Абонентскую плату пользователи платили в соответствии с заключенными договорами. Это при том, что исключительные права использовать, разрешать или запрещать другим лицам использование указанных программ принадлежит обществу с ограниченной ответственностью, расположенном в городе Киеве", - отмечают в прокуратуре.