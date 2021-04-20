Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 21 Апреля 2021    12:18:57
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 20 » 13:37:03

В Житомир двое подростков порезали плакаты выставки: акт вандализма попал на камеры

Вчера, 13:51:00 1554 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомир двое подростков порезали плакаты выставки: акт вандализма попал на камеры

 Рано утром 20 апреля в Житомире на улице Михайловской двое парней порезали уличную выставку Пластового молодежного центра.

Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовал Житомирский городской совет.

На записи видно, как двое парней в 4 утра порезали плакаты острым предметом.



Как сообщает "Суспільне", вандалы повредили 16 баннеров, один из которых посвящен пластунам-военным, погибшим во время войны на востоке Украины.



Выставка в честь 109-летия со дня создания скаутского движения в Украине была установлена на Михайловской 12 апреля.
Тэги: Житомир, Выставка, вандалы
Новости партнеров
Комментариев: 5
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:58:22, Вчера [Материал]

Давайте називати все своїми іменами - не двоє підлітків, а двоє малолітніх імбецилів з гівном у головах. Імбецила у панамці з ходою пітекантропа взагалі треба стерилізувати, щоб не плодив у майбутньому біосміття.
Marine
2 Руслана (Marine)   • 16:08:07, Вчера [Материал]

Ну найдут, заплатят штраф в 320 грн. да и все.
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 16:32:38, Вчера [Материал]

Я думаю, это хорошие кандидаты на общественные работы как наказание. В городе много обрисованных каракулями стен и заборов, вот эти двое отморозков должны осознать содеянное через очистку пару кварталов от таких надписей.
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 17:02:28, Вчера [Материал]

Дуже прикро що та малолітня бидлота ходить з ножами! На місті плакатів міг бути і випадковий перехожий що "криво посмотрел". Треба зі зброєю житомиром ходити, бо в неадекватів вона вже є?!
ztvic
5 ztvic (ztvic)   • 12:05:08, Сегодня [Материал]

самое страшное не то что порезали плакаты, а то что сейчас малолетние выродки ночью ходят с ножами и явно не для того чтобы плакаты порезать.

статья 263 ККУ
Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предвиденного законом разрешения - караются штрафом до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением воли на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы сроком до трех лет.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus