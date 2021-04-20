В Житомир двое подростков порезали плакаты выставки: акт вандализма попал на камеры

Рано утром 20 апреля в Житомире на улице Михайловской двое парней порезали уличную выставку Пластового молодежного центра.
Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовал Житомирский городской совет
.
На записи видно, как двое парней в 4 утра порезали плакаты острым предметом.
Как сообщает "Суспільне
", вандалы повредили 16 баннеров, один из которых посвящен пластунам-военным, погибшим во время войны на востоке Украины.
Выставка в честь 109-летия со дня создания скаутского движения в Украине была установлена на Михайловской
12 апреля.