В Житомирской области горе-мать поселила 6-летнего ребенка в сарае. ФОТО

В Олевской громаде обнаружили женщину, которая жила в сарае с 6-летним сыном и злоупотребляла алкоголем. Об этом сообщила Ювенальная превенция Житомирской области на своей странице в соцсети
.
"21 апреля инспектору сектора ювенальной превенции Коростенского районного управления полиции позвонили работники социальных служб и сообщили о том, что на территории Олевской территориальной громады в сарае проживает 32-летняя мать с 6-летним сыном. Женщина злоупотребляет алкогольными напитками и не заботится о ребенке" , - говорится в сообщении.
Полицейский сразу выехал на место события. Выяснилось, что женщина уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее она снимала жилье в селе, однако из-за постоянных пьянок хозяева попросили её освободить арендуемое помещение. Поэтому женщина вместе с ребенком поселилась в сарае.
Ребенка поместили в больницу, последующим его устройством будут заниматься ответственные государственные органы.
"В отношении матери правоохранители составили административный протокол по статье 184 КУпАП"
, - добавила ювенальная превенция.