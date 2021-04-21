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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 21 » 13:31:22

В Житомирской области горе-мать поселила 6-летнего ребенка в сарае. ФОТО

Вчера, 13:31:22 1206 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области горе-мать поселила 6-летнего ребенка в сарае. ФОТО

 В Олевской громаде обнаружили женщину, которая жила в сарае с 6-летним сыном и злоупотребляла алкоголем. Об этом сообщила Ювенальная превенция Житомирской области на своей странице в соцсети.
 

"21 апреля инспектору сектора ювенальной превенции Коростенского районного управления полиции позвонили работники социальных служб и сообщили о том, что на территории Олевской территориальной громады в сарае проживает 32-летняя мать с 6-летним сыном. Женщина злоупотребляет алкогольными напитками и не заботится о ребенке" , - говорится в сообщении.


Полицейский сразу выехал на место события. Выяснилось, что женщина уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее она снимала жилье в селе, однако из-за постоянных пьянок хозяева попросили её освободить арендуемое помещение. Поэтому женщина вместе с ребенком поселилась в сарае.



Ребенка поместили в больницу, последующим его устройством будут заниматься ответственные государственные органы.

"В отношении матери правоохранители составили административный протокол по статье 184 КУпАП", - добавила ювенальная превенция.
Тэги: Житомирская область, сарай, мать, ребенок
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