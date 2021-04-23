Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 23 Апреля 2021    17:41:41
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 23 » 15:33:39

В Житомирской области женщина упала с мопеда и погибла

Сегодня, 15:44:39 376 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области женщина упала с мопеда и погибла

 В Житомирской области в результате падения с мопеда погибла молодая женщина. Инцидент произошел вечером 22 апреля вблизи пгт Курное. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Предварительно, водитель мопеда Alfa, 25-летний житель с. Курное, не справился с управлением на мокрой дороге и упал на асфальтированное покрытие", - информируют правоохранители.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка, местная жительница, погибла на месте происшествия, а водитель получил травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы пгт Пулины.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Тэги: Житомирщина, дтп
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus