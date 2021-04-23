В Житомирской области женщина упала с мопеда и погибла

В Житомирской области в результате падения с мопеда погибла молодая женщина. Инцидент произошел вечером 22 апреля вблизи пгт Курное. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель мопеда Alfa, 25-летний житель с. Курное, не справился с управлением на мокрой дороге и упал на асфальтированное покрытие"
, - информируют правоохранители.
В результате ДТП 29-летняя пассажирка, местная жительница, погибла на месте происшествия, а водитель получил травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы пгт Пулины.
Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.