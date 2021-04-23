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Житомирянка заняла III место в финале конкурса «Учитель года - 2021»

Сегодня, 17:22:06 97 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянка заняла III место в финале конкурса «Учитель года - 2021»

 Учитель житомирского лицея №2 Лилия Баранова успешно выступила в финальном этапе Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2021». Житомирянка завоевала III место в номинации «Украинский язык и литература».

Основными конкурсными испытаниями финала были «Методический практикум», «Урок» и «Мастер-класс», передает пресс-служба городского совета.
 

«Я довольна результатом, учителя, которые выиграли в этой номинации, очень достойные, и побежденных здесь нет однозначно, все победители пережили огромный стресс, все отложили семьи и детей и работу, для того, чтобы работать только для этого. Готовились добросовестно, вместе все поддерживали меня, звонили, спрашивали, возможно, что-то нужно, искали все вместе цитаты моей темы. В первую очередь, это большой путь, стресс и профессиональный рост, потому что каждый раз хочется показать что-то совершенно новое, хочется найти изюминку для того, чтобы понравилось судьям. А самое главное - свою победу посвящаю своей сестре», - рассказывает Лилия Баранова.

 

Также Лилия благодарит за огромную поддержку Житомирский областной институт последипломного педагогического образования, департамент образования городского совета и образовательное заведение в котором она работает - лицей №2 г. Житомира.

Тэги: конкурс, Житомир, учитель года, учитель
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