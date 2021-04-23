Житомирянка заняла III место в финале конкурса «Учитель года - 2021»

«Я довольна результатом, учителя, которые выиграли в этой номинации, очень достойные, и побежденных здесь нет однозначно, все победители пережили огромный стресс, все отложили семьи и детей и работу, для того, чтобы работать только для этого. Готовились добросовестно, вместе все поддерживали меня, звонили, спрашивали, возможно, что-то нужно, искали все вместе цитаты моей темы. В первую очередь, это большой путь, стресс и профессиональный рост, потому что каждый раз хочется показать что-то совершенно новое, хочется найти изюминку для того, чтобы понравилось судьям. А самое главное - свою победу посвящаю своей сестре», - рассказывает Лилия Баранова.