На Пасху улицу Михайловскую будут украшать инсталляции с живыми цветами. ФОТО

Улицу Михайловскую в Житомире украшают к Пасхе. Праздничную атмосферу на пешеходной улице будут создавать яркие инсталляции с живыми цветами.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в горсовете, цветы высадят в специальные конструкции в форме пасхального яйца, ограждённые скамейками.
Пять праздничных кашпо уже разместили на Михайловской. В каждом из них высадят по 50-60 кустов разноцветной виолы. Стоимость 300 кустов – не более 5 000 гривен.
Когда праздники закончатся, цветы переселят на другой объект.
Также украсили декоративными яйцами, кроликами и вербовыми веточками вход в мэрию, балконы коммунальных учреждений и деревья.
Фото: городской совет