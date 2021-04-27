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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 27 » 15:21:27

На Пасху улицу Михайловскую будут украшать инсталляции с живыми цветами. ФОТО

Вчера, 15:31:27 1126 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Пасху улицу Михайловскую будут украшать инсталляции с живыми цветами. ФОТО

 Улицу Михайловскую в Житомире украшают к Пасхе. Праздничную атмосферу на пешеходной улице будут создавать яркие инсталляции с живыми цветами.

Как сообщили «Журналу Житомира» в горсовете, цветы высадят в специальные конструкции в форме пасхального яйца, ограждённые скамейками.

Пять праздничных кашпо уже разместили на Михайловской. В каждом из них высадят по 50-60 кустов разноцветной виолы. Стоимость 300 кустов – не более 5 000 гривен.

Когда праздники закончатся, цветы переселят на другой объект.

Также украсили декоративными яйцами, кроликами и вербовыми веточками вход в мэрию, балконы коммунальных учреждений и деревья.







Фото: городской совет
Тэги: Житомир, пасха, улица Михайловская
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Комментариев: 3
Marine
1 Руслана (Marine)   • 16:42:27, Вчера [Материал]

Вокруг всего этого нужно натянуть колючую проволоку. Ждите новостей что кто-то все поломал.
Admiral8
2 Papa (Admiral8)   • 18:44:57, Вчера [Материал]

Пускай горяд в оду все хто создаёт чертеши, ободряет чертеши и монтируит лавачки бес спинак!
Pound
3 Life is life (Pound)   • 14:21:07, Сегодня [Материал]

Для бидла вже буде де відтянутися.
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