Як швидко набрати персонал в Житомирі?

На сьогодні так складається ринок праці в місті, що житомиряни можуть обрати собі роботу як в Житомирі, так і за його межами. Багато житомирян працює в столиці, дехто переїхав, дехто їздить щодня, а хтось обирає роботу сезонним або вахтовим методом.
Географічне розташування міста та вдала транспортна розв’язка надає певний ряд переваг перед іншими обласними центрами, завдяки цьому житомиряни мають можливість виїхати працювати в Чехію, Польщу, Угорщину та інші країни.
Можливо, завдяки вдалому розташуванню Житомира, у місто прийшли інвестиції, та на сьогодні тут працює достатня кількість підприємств та фабрик, а житомиряни можуть обрати собі роботу. Обставини склались так, що йде боротьба за кадри, це все сприяє тому, щоб поліпшувались умови праці. Підприємства йдуть назустріч робітникам і вже нікого не здивуєш підвозом персоналу на роботу, що декілька років тому було великою рідкістю.
Деякі підприємства організовують підвіз з Бердичева та Бердичівського району, Черняхівського, Чуднівського та навіть Любарського районів.
Кон’юнктура ринку складається так, що підприємства докладають чимало зусиль, щоб знайти собі персонал або влаштувати конкурс на певні вакансії.
Рекламна агенція KRAN має перевірений та надійний спосіб для пошуку персоналу
- це реклама на спинках сидінь в маршрутному транспорті
в Житомирі та Бердичеві. Дану послугу надаємо з 2009 року.
В 1 маршрутці щодня проїжджають 800-1200 пасажирів, в 10 маршрутках, відповідно, - 8000-12000 пасажирів. Тобто 10 маршруток перевозять 240 000 – 360 000 пасажирів протягом місяця, а це велика кількість потенційних працівників.
Послуга актуальна для:
- Колл-центрів
- Великих підприємств
- Мережевих компаній
- Роботи за кордоном
- Сезонної роботи
- Логістичних компаній
- Офісних працівників
Ви можете розмістити рекламу в маршрутках, котрі курсують містом, передмістям Житомира та в маршрутках Бердичева.
Якщо вам потрібно за короткий термін закрити вакансії, то послуга «Реклама на спинках сидінь» від рекламної агенції KRAN
– те, що вам потрібно!
KRAN — рекламна агенція
, власники конструкцій та оператори реклами в Житомирі, на ринку рекламних послуг з 2007 року.
KRAN — ефективні маркетингові рішення.
Пошта
: kran.agency@gmail.com
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