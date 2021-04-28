Без целования икон и крестов: Кабмин согласовал ограничения на Пасху

"Хочу успокоить всех граждан: Минздрав не планирует подавать в правительство какие-то другие правила ограничений именно на Пасхальные праздники. Мы будем жить с теми ограничениями, теми правилами, которые существуют в стране на сегодняшний день", – сказал Степанов.