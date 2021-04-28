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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 28 » 10:45:51

Без целования икон и крестов: Кабмин согласовал ограничения на Пасху

Сегодня, 10:54:51 393 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Без целования икон и крестов: Кабмин согласовал ограничения на Пасху

 Кабинет Министров не будет вводить дополнительные ограничения на Пасху, но рекомендует гражданам ограничить количество социальных контактов.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.
 

"Хочу успокоить всех граждан: Минздрав не планирует подавать в правительство какие-то другие правила ограничений именно на Пасхальные праздники. Мы будем жить с теми ограничениями, теми правилами, которые существуют в стране на сегодняшний день", – сказал Степанов.


Он сообщил, что Кабинет Министров провел встречу с Советом церквей и религиозных организаций, на которой чиновники и духовенство обсудили соблюдение карантинных мероприятий.
 

"В частности, мы договорились об уменьшении продолжительности богослужений, с одновременным увеличением их количества, фиксации дверей в храмах, чтобы они были в открытом состоянии. Также договорились о временном запрещении физического контакта при совершении обрядов: прикладываться к крестам, иконам, святыням", – рассказал министр.


Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимал один человек из домохозяйства.

Желательно максимально исключить посещение служб пожилыми людьми и теми, кто имеют хронические заболевания.

На освящении пасхальных корзин необходимо находиться в маске.

Министр призвал граждан воздержаться от увеличения социальных контактов на Пасху и майские праздники, избегать скоплений, носить маски и соблюдать личную гигиену. А также по возможности отложить поездки к друзьям и родственникам.
Тэги: пасха, Карантин, ограничения
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