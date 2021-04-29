Брали задаток и исчезали: правоохранители задержали банду интернет-автодилеров

"Они размещали объявления на одном из известных интернет-ресурсов о продаже автомобилей, преимущественно отечественного производства, с соответствующим описанием и фото. Указанная цена привлекала потенциальных покупателей, а во время телефонных переговоров "продавцы" объясняли несколько заниженную стоимость неожиданными жизненными обстоятельствами и просили внести на банковский счет задаток. По имеющейся информации, перечисленные потерпевшими суммы составляли от 1,5 до 50 тысяч гривен. В дальнейшем телефон, размещенный в интернет-объявлении, переставал работать, а соответствующее объявление удалялось его авторами", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.