Брали задаток и исчезали: правоохранители задержали банду интернет-автодилеров

В Житомирской области задержали членов преступной группы, которые занимались мошенничеством при продажей автомобилей через интернет-сеть. Схема была достаточно проста: виртуальный "продавец" получал предоплату за транспортное средство, после чего переставал отвечать на звонки реального покупателя и исчезал.
Как рассказали "Журналу Житомира
" в полиции, в состав преступной группы входили 5 жителей города Новоград-Волынский, в возрасте от 22 до 25 лет.
"Они размещали объявления на одном из известных интернет-ресурсов о продаже автомобилей, преимущественно отечественного производства, с соответствующим описанием и фото. Указанная цена привлекала потенциальных покупателей, а во время телефонных переговоров "продавцы" объясняли несколько заниженную стоимость неожиданными жизненными обстоятельствами и просили внести на банковский счет задаток. По имеющейся информации, перечисленные потерпевшими суммы составляли от 1,5 до 50 тысяч гривен. В дальнейшем телефон, размещенный в интернет-объявлении, переставал работать, а соответствующее объявление удалялось его авторами", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
Полицейские задокументировали ряд фактов таких мошенничеств, совершенных членами группы по всей Украине.
28 апреля, непосредственно после очередной попытки обмануть потенциального покупателя, правоохранители задержали организатора и активного исполнителя. Одновременно еще трем приспешникам объявлено о подозрении.
"В ходе дальнейших следственных действий по месту жительства и временного пребывания установленных членов группы проведено около десятка обысков и изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности, в том числе мобильные телефоны, сим-карты, 2 транспортных средства, наличные в национальной и иностранной валюте", - добавляет полиция.
Досудебное расследование продолжается по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мошенникам, согласно санкции статьи, может угрожать ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Полицейские также проверяют имеющуюся информацию о причастности группы к ряду подобных мошенничеств и просят откликнуться граждан, которые попадали в описанную ситуацию при попытке приобрести автомобиль.
Звоните по номеру 102, или обращайтесь непосредственно в Следственное управление ГУНП в Житомирской области (г. Житомир, Старый Бульвар, 5/37).
Фото: ГУНП