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В Поминальное воскресенье на Корбутовское кладбище не будут пускать маршрутки

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В Поминальное воскресенье на Корбутовское кладбище не будут пускать маршрутки

 В воскресенье, 9 мая, ограничат движение общественного транспорта до городского кладбища на Корбутовке. Соответствующее решение приняли 29 апреля члены исполнительного комитета городского совета.

Допускаться к кладбищу будут только транзитный, грузовой транспорт и тот, что задействован для захоронений.
 

"9 мая с 07:00 до 19:00 по шоссе Западном будет прекращено движение транспорта, кроме транзитного, грузового, специального транспорта и автомобилей, задействованных в обрядах погребения. Конечными остановками автобусного маршрута №44 будут определены "Гидропарк", маршрута №11 - перекресток улиц Сосновая и Героев Базара", - информирует городской совет.


Во все остальные дни маршрутки будут ездить. Житомирян призывают посещать кладбища и убирать на могилах близких в течение недели.
 

"Большое количество пассажиров в маршрутках, которые едут в этот день кладбище, - опасность для людей. Поэтому на один день мы прекращаем движение коммунального и частного общественного транспорта. Люди смогут доехать на частных автомобилях и дойти пешком. Все остальные дни общественный транспорт будет работать в обычном режиме, чтобы в течение недели люди имели возможность посещать могилы", - говорит городской голова Сергей Сухомлин.


Силами полиции, Национальной гвардии и муниципальной инспекции будут обеспечены охрана общественного порядка и контроль за соблюдением карантинных ограничений.
Тэги: маршрутки, Житомир, кладбище, поминальное воскресенье
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