В Поминальное воскресенье на Корбутовское кладбище не будут пускать маршрутки

"9 мая с 07:00 до 19:00 по шоссе Западном будет прекращено движение транспорта, кроме транзитного, грузового, специального транспорта и автомобилей, задействованных в обрядах погребения. Конечными остановками автобусного маршрута №44 будут определены "Гидропарк", маршрута №11 - перекресток улиц Сосновая и Героев Базара", - информирует городской совет.

"Большое количество пассажиров в маршрутках, которые едут в этот день кладбище, - опасность для людей. Поэтому на один день мы прекращаем движение коммунального и частного общественного транспорта. Люди смогут доехать на частных автомобилях и дойти пешком. Все остальные дни общественный транспорт будет работать в обычном режиме, чтобы в течение недели люди имели возможность посещать могилы", - говорит городской голова Сергей Сухомлин.