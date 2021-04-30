В Житомирской области авто на скорости сбило краснокнижного лося: животное погибло

В Житомирской области легковой автомобиль насмерть сбил краснокнижное животное - лося. ДТП произошло утром 30 апреля на 93 километре дороги Киев-Чоп возле села Царевка. Об этом "ЖЖ
" сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Полесского округа.
"Государственными инспекторами с выездом на место аварии установлено, что самец лося Европейского возрастом около 2 лет переходил дорогу с одного лесного массива в другой и столкнулся с автомобилем, животное погибло на месте", - отмечают экологи.
Водитель и пассажиры автомобиля получили легкие телесные повреждения.
Государственная экологическая инспекция Полесского округа сообщила, что за последние годы популяция лося в Украине сократилась с 14 до 4,5 тысяч и продолжает сокращаться.
Водителей призывают учитывать возможное появление диких животных на дороге.
"Вы едете по дорогам, через густые леса Полесья, которые являются домом для большого количества диких животных. Будьте ответственными! Учитывайте знаки и не превышайте скорость. Сохранение природы - это не просто хорошее намерение, это наш долг"
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